Cumple CSI 20 años de seguir huellas del crimen

Reforma

Ciudad de México.- Por su toque de misterio, estructura narrativa del "caso de la semana" y por brindar una mirada cercana al mundo forense, la serie CSI: Las Vegas marcó un antes y un después en la televisión de ficción del nuevo milenio.

Esto gracias a que redefinió el subgénero "procedural", el cual muestra a detalle la labor policiaca, y que tras el éxito del show engendró infinidad de copias que han tratado de emularla.

Esta producción, creada por Anthony E. Zuiker y producida por Jerry Bruckheimer, se centró en un grupo de peritos forenses y criminólogos, quienes resolvían truculentos crímenes basándose en su meticulosidad al momento de manejar las pruebas.

La trama se desarrollaba dentro de las estridentes calles de Las Vegas, mientras sus personajes sobrellevaban sus propias experiencias personales, tornándola también en un seductor drama.

Su mezcla entre suspenso y acción dio como resultado una de las fórmulas más exitosas de la televisión, que se extendió durante 15 años al aire y con una multimillonaria franquicia, la cual incluyó tres spin-offs ubicados en locaciones como Nueva York, Miami y Washington DC.

A 20 años de que su primer episodio saliera al aire, el 6 de octubre del 2000, por la cadena CBS, el show sigue siendo la fuente de inspiración de nuevas historias policiacas que inundan la pantalla chica.

Invencible

Pese a competir en Estados Unidos con series como Friends y Will & Grace, para 2002 CSI se posicionó como el programa más visto de la televisión durante cinco temporadas consecutivas, convirtiendo a CBS en el canal con mayor audiencia en el país.

Para 2010, el show sumaba 73.8 millones de espectadores en todo el mundo, de acuerdo con el portal especializado TV By the Numbers.

Pasos de un gigante

-El último episodio de la quinta temporada, "Grave Danger", en el que Nick Stokes es enterrado vivo, fue dirigido por Quentin Tarantino, y tuvo más de 35 millones de espectadores.

-Varias series han aceptado la gran influencia de CSI, entre ellas Bones, Criminal Minds y NCIS.

-Estrellas como Taylor Swift, Justin Bieber, Maroon 5, Charlie Sheen y Kim Kardashian participaron en episodios.

-El show fue criticado por algunos espectadores debido a su contenido violento y sexual dentro de un horario estelar, mientras que algunos policías también juzgaron su poca precisión en los procesos forenses.

-Sin embargo, expertos aseguran que gracias a su éxito aumentó el interés por los puestos de criminología y forense entre los jóvenes de Estados Unidos y Europa.

Dream team

Gil Grissom (William Petersen)

Catherine Willows (Marg Helgenberger)

Nick Stokes (George Eads)

Warrick Brown (Gary Dourdan)

Jim Brass (Paul Guilfoyle)

Sara Sidle (Jorja Fox)

Miembros eméritos

Dr. Raymond "Ray" Langston (Laurence Fishburne)

D.B. Russell (Ted Danson)

Julie Finlay (Elisabeth Shue)

Spin-offs

CSI: Miami (2002-2012)

CSI: Nueva York (2004-2013)

CSI: Cyber (2015-2016)

Soundtrack explosivo

Desde la primera temporada de CSI, The Who musicalizó los temas principales de cada una de las entregas.

CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION: "Who Are You"

CSI: MIAMI: "Won't Get Fooled Again"

CSI: NUEVA YORK: "Baba O'Riley"

CSI: CYBER: "I Can See For Miles"

-Temas de artistas como The Wallflowers, John Mayer, Akon, Radiohead, Rammstein, Marilyn Manson y Queen también sonaron durante algunos episodios.

Legendaria

73.8 millones de espectadores mundiales 335 episodios producidos 15 temporadas duró el show al aire 6 premios Emmy.

Crossovers

-El capítulo "Cross Jurisdictions" de la segunda temporada presenta una trama que más adelante se entrelazó con el episodio piloto de CSI: Miami.

-En 2008 los mundos de Two And a Half Men y CSI se intercalaron cuando sus respectivos creadores escribieron un capítulo de cada serie. Chuck Lorre y Lee Aronsohn hicieron "Two And a Half Deaths", sobre la misteriosa muerte de una estrella de comedia; mientras que los guionistas de CSI idearon "Fish in a Drawer", en el que Charlie investiga la muerte de su padrastro.

-En la décima temporada, la serie divide una de sus tramas entre sus distintas entregas: Las Vegas, Miami y Nueva York. La trilogía arranca en el episodio "Bone Voyage", de CSI: Miami; continúa con "Hammer Down", de CSI: New York, y termina en "The Lost Girls", de CSI.

-"Kitty", de la decimocuarta temporada de CSI, que se centra en el caso de un cibercrimen, fungió como episodio piloto para el spin-off CSI: Cyber.