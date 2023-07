Cumple hija de la actriz Daniela Castro su sueño en el canto

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Alexa Castro, hija de Daniela Castro, considera que sin la música no se identifica, por eso decidió trabajar arduamente para lanzarse como cantante.

"Me costó definir el género y estilo de música que quería hacer porque me gusta un poco de todo. Hoy las cosas pueden ir mezcladas y eso es lo que estoy haciendo", dijo Castro, en entrevista.

Luego del dolor que sintió al terminar su primera relación tóxica y enfrentar las diferentes etapas de duelo al recordar a una persona que la marcó, Castro quiso plasmar ese sentimiento en una canción. De ahí surgió "El Que Te Reemplace", composición que hizo en conjunto con Horacio Palencia.

"Fue la primera relación que me marcó. Cuando la escribí estaba dolida y muy mal. Hoy que la escuchó digo: 'Wow, sí salí adelante y pude pasar por ese bache que me dolió, y volví a ser feliz'", agregó.

Su madre, la actriz Daniela Castro, la apoya en su carrera como cantante y al ser su hija menor también le da ciertos consejos para que pueda triunfar en la industria musical.

"Mi mamá siempre me dice que luche por mis sueños aunque no crea que las cosas puedan pasar. Soy una persona muy disciplinada y perseverante, eso me lo ha inculcado mucho ella. Me ha dado muchos consejos. He aprendido mucho de ella. Veo cómo trabaja y la admiro mucho.

"Desde que mi hermana (Daniela) y yo estábamos chiquitas nos decía: 'Si quieren dedicarse a esto, nosotros las vamos a apoyar porque las amo, pero se van a enfrentar a cosas que no saben. Es una carrera muy dura en la que tendrán que sacrificar muchas cosas por trabajar y estar detrás de las metas'. Si no tuviera su protección y apapacho no sé qué sería de mi", reflexionó la también actriz.

Castro anhela forjar una carrera fructífera. En el futuro le gustaría llegar a hacer colaboraciones con Gloria Trevi, Luis Miguel, Ariana Grande, The Weeknd y Bruno Mars.