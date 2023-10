Cumple Jessica Chastain su promesa con México, pese al Óscar

Morelia, México.- Después de ganar el Óscar a Mejor Actriz en 2022 por Los Ojos de Tammy Faye, a Michel Franco le dijeron que Jessica Chastain quizá ya no querría protagonizar su película independiente Memory, que en ese entonces comenzaba a preparar, y que incluso se volvería una "diva".

Pero la actriz de 46 años siempre ha gozado de libertad para decidir los proyectos en los que participa y esa no sería la excepción, confesó en entrevista.

"Me siento a cargo de todas mis opciones, yo soy quien decide cuáles tomar, no son dirigidas por un equipo de personas. A veces me toca tomar otras direcciones por razones artísticas y otras porque soy madre, pero me he sentido libre. Eran ridículos esos comentarios", aseguró Chastain, durante su visita en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde presentaron el filme.

Contra todo pronóstico, la intérprete llegó al set dispuesta a entregar una brillante actuación dirigida por el cineasta mexicano.

"La gente empezó a decirme que ella se retiraría de la película, se preguntaban si seguiría haciéndola, porque ahora tiene un Óscar. Lo único que pensaba era que ella iba a estar feliz porque acababa de recibir un premio, y por supuesto que así fue, nunca me sentí intimidado en absoluto", relató Franco.

En casi 19 años de trayectoria, donde ha sumado a su filmografía proyectos como Historias Cruzadas, Interestelar y series como Secretos de un Matrimonio, Chastain se mantiene firme en lo que más le gusta, que es actuar.

Con Memory, la también productora se pone en la piel de Sylvia, una trabajadora social y madre soltera que busca superar su alcoholismo mientras los traumas del abuso sexual que sufrió de pequeña la acechan y es empañada por la mala relación con su madre (Jessica Harper).

La estrella de La Noche Más Oscura, quien dijo que vivió un tiempo en México cuando era niña, reveló cómo logró reflejar el resentimiento de su personaje desde la simplicidad.

"Está llena de resentimiento y eso básicamente es cuando te impides a ti mismo dejar salir algo de tu cuerpo, ya sea confrontar a alguien, besar o golpear a alguien, quiero decir, cuando te aferras a esa energía durante años, eso es lo que Silvia hace y eso se ve en su piel, se ve en su forma de caminar, se ve que ella está muy tensa y cómo fuertemente sujeta a cada cosa", contó.

Todo cambia cuando después de una reunión de compañeros de Instituto es seguida a casa por Saul (Peter Sarsgaard) un hombre con demencia, con el que decide en algún momento darse una oportunidad en el amor, mientras ambos lidian con sus fantasmas.

"Nunca me propuse escribir una historia de amor, todo empezó a salir de manera natural, en un punto clave del guion se podía convertir en una historia de venganza o de amor, esto es lo que salió, tuvo mucho que ver que yo estaba en un punto de mi vida donde sentía paz, tal vez romántico", puntualizó Franco.

Por este papel, Sarsgaard ya ganó la Copa Volpi a Mejor Actor en Venecia.

"Me gusta trabajar con gente que quiere contar este tipo de historias tan personales, para mí lo más importante es sentir que pertenezco a la conversación artística", remató el actor.

Memory llegará a cines en Estados Unidos este año, pero sigue sin tener fecha de estreno en México.