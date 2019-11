Cumple 'La Sirenita' tres décadas

Ciudad de México.- Hace 30 años, una inocente y bella chica de 16, pelirroja, intrépida y capaz de darlo todo por amor, renunció a su voz y a una vida de princesa bajo el mar para ir tierra adentro en busca de un príncipe que le había hecho vibrar su corazón.

La Sirenita, 28 película animada de Disney, aterrizó en los cines estadounidenses el 17 de noviembre 1989, dirigido por Ron Clements y John Musker.

Su magia hechizó a todos (tiene una taquilla histórica de 230 millones de dólares) y revitalizó a una compañía a la que le faltaban bombazos de esta alcurnia.

Porque antes de La Sirenita, estuvieron éxitos de repercusión limitada, como Oliver y su Pandilla (1988), y Policías y Ratones (1986). Pero después, seguirían La Bella y la Bestia (1991), Aladdin (1992), El Rey León (1994)...

"Ahí, al fin, y de nuevo, está esa suerte gozosa, original y liberadora animación de Disney que todos recordamos de Blanca Nieves (1937), Pinocho (1940) y otros clásicos de la primera generación.

"En los últimos tiempos había la noción de que los filmes animados son sólo para niños. ¿Por qué? La Sirenita tiene música, risas y encanto visual para todos", opinó maravillado, uno de los críticos gurú del momento, Roger Ebert.

Adaptación libre de la historia de Hans Christian Andersen, la película se nutrió por entrañables personajes secundarios y una de las mayores villanas de la compañía: Ursula.

La apariencia de la siniestra bruja marina fue influenciada por la estrella drag Divine, mientras que, para diseñar a Ariel (la primera princesa en 30 años, tras Aurora, de La Bella Durmiente) el parámetro fue la actriz Sherri Stoner.

Las perlas de este filme son varias, como una apabullante animación con efectos especiales que ayudaron a recrear, como nunca, el mundo submarino y todos sus misterios.

Si bien la pelirroja protagonista queda muda durante buena parte del metraje, las canciones que acompañan su aventura marcaron un antes y un después en Hollywood.

Alan Menken y Howard Ashman (La Tiendita de los Horrores) fueron los artífices de hoy himnos como "Under the Sea", una amalgama pop de calypso y reggae, así como la balada "Kiss the Girl".

También ayudaron a Clements y Musker a dar al largometraje un ritmo narrativo de musical de Broadway.

No menos importante para el proyecto fue el impacto del mensaje de empoderamiento femenino que mandó en aquella época la actitud de Ariel.

"Piensa y actúa independientemente, hasta rebeldemente, en vez de pasear por ahí pasivamente mientras el destino decide por ella", destacó Ebert.

Más de "La Sirenita"

LA NUEVA VERSIÓN

Rob Marshall prepara una versión en acción real, protagonizada por Halle Bailey y Jonah Hauer-King.

TAQUILLA

230 millones de dólares

2 ÓSCARES

Mejor Canción Original: "Under the Sea" y Mejor Música: Alan Menken.

LA CURIOSIDAD

En la versión en español, Demian Bichir dio voz al Príncipe Eric.