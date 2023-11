Cumple su sueño

Chihuahua.- La pequeña gran bailarina de ballet Mónica Sofía López Gutiérrez, de solo 10 años de edad y orgullosa chihuahuense, ha sido elegida en la categoría de Ballet de 8 a 11 años para estudiar en una de las escuelas más prestigiosas de esta disciplina en el mundo, en París.

En entrevista para El Diario, compartió la asombrosa experiencia que está experimentando y cómo se inició en el ballet y cómo este convirtió en parte de su vida, un gusto que comparte con su hermana.

“A los tres años, mi mamá me llevó a una clase de ballet y me resulto muy agradable. Posteriormente, vi la película de “Bailarina” y allí fue donde me enamoré del Ballet y decidí que quería dedicarme a ser bailarina profesional. A mí, hermana, antes le gustaba el Ballet, pero ahora le gusta más la acrobacia y el jazz”, dijo.

DIO MUESTRA DE SU TALENTO

Con un futuro por adelante, Mónica Sofía ha alcanzado diversas capacidades gracias a su formación en la danza, a su disciplina, labor y perseverancia. La bailarina chihuahuense fue seleccionada por una prestigiosa escuela en París entre doscientas niñas de todo el mundo. Refirió su sentir de esta experiencia, además reveló cómo la seleccionaron. En su caminar, sin duda el apoyo de sus maestras ha sido fundamental para su desarrollo en el Ballet.

“Me siento muy feliz y bendecida, muy entusiasmada. Fue una experiencia muy gratificante haber ido a Francia con mi mamá y mi hermana para la audición. Fueron dos días de audición, el primer día fueron aproximadamente doscientas niñas. Pasábamos en grupos de diez en diez y nos separaban. A mí me tocó en un grupo de cuatro niñas y ese día nos seleccionaron a 33 alumnas y tuvimos que acudir al día siguiente por la mañana a otra audición. Fue una clase que duro tres horas con un jurado de diez personas. Salí muy cansada pero feliz con el resultado de ser elegida”

“Mis maestras son un gran respaldo en mi carrera, tengo tres maestras de ballet, Georgina Montoya, Janette A. Keel y Edith Muñoz. También tomo clases de francés con mi maestra Lupita Castro, todas ellas son un gran soporte para mí, ya que creen en mí y me ayudan a mejorar cada día”, expresó.

Comentó que ha sido lo más difícil en su carrera como bailarina y hasta qué punto le gustaría llegar.

“Lo más difícil es que casi no paso tiempo con mi familia, llego muy tarde a casa, por lo que casi no veo a mi familia o amigos más que los fines de semana. Sin embargo, me apasiona mucho lo que hago, lo cual me mantiene feliz”.

“Mi objetivo es que convertirme en la bailarina principal en la compañía de mis sueños, que es en Francia, y poder viajar y bailar por el mundo como veo que lo hacen mis bailarinas favoritas”, aseveró.