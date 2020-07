Cynthia Klitbo, a limpiar casas si es necesario

Ciudad de México.- Las dificultades económicas derivadas de la pandemia por Covid-19 también están afectando a los actores y actrices de México, y como prueba de ello está Cynthia Klitbo, a quien recientemente se le vio con cierta preocupación por generar más ingresos.

“Si tú quieres que yo haga un saludo personal o una declaración que no te atreves a hacer o una felicitación de aniversario, o cualquier tipo de mensaje, lo puedes hacer a través de Vibox, entra a esta plataforma y te prometo que digo todos los mensajes que tú quieras que diga por ti”, fue un mensaje que la actriz compartió a través de Instagram hace un par de días.

Esto comenzó los rumores de que la famosa se encontraba muy necesitada de algún ingreso extra, algo que sería confirmado más tarde en ‘Venga la Alegría’.

"No puedes ir por la vida creyendo que porque sales en la televisión eres inmaculable", dijo Klitbo a Flor Rubio. "Yo me veo trabajando; tengo muchas ganas de salir un rato de México, tener esa experiencia, y si no, lo he estado hablando con mi hija, con mis hermanos mayores que están en Canadá, si así sigue la situación en México, pues yo podré seguir haciendo esto desde Canadá; muy probablemente cierre casa", contó.

Además afirmó sentir miedo debido a que está ‘’solita’’ y son varias las personas que dependen de sus ingresos.

"Si es necesario limpiar una casa, la limpio. El chiste es trabajar. Si tengo que acabar de panadera, acabo de panadera, no importa. No le tengo miedo al trabajo y tendré que hacer lo que tenga que hacer para sacar adelante a mi hija", finalizó.

