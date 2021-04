Cynthia Klitbo revela que ha sufrido abuso sexual desde los 14 años

Agencias

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo se unió a las artistas que recientemente alzaron la voz para contar las veces que sufrieron abuso sexual.

'La Klitbo', como le dicen cariñosamente sus amigos y allegados, reveló que fue víctima de abuso sexual a la temprana edad de los 14 años a mano de su exnovio Beto Reyes.

"Cuando desperté estaba toda vomitada, me estaba broncoaspirando, desnuda y rodeada de todos estos chavos. Un chavo de ahí, a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en coche llorando los tres'.

Sin embargó, la actriz nunca denunció por miedo a ser revictimizada, pues llegó a pensar que tenía algo de culpa porque su exnovio la había llevado a una fiesta con jóvenes más grandes y ella había tomado hasta perderse.

Cynthia Klitbo fue abusada sexualmente en más ocasiones

Lamentablemente no fue la única vez que le ocurrió, pues, de acuerdo con Cynthia Klitbo, ella normalizó que este tipo de acciones le ocurrieran todo el tiempo.

"A mi me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces'....'Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale'.

De igual forma Cynthia Klitbo recordó haber vivido varios momentos de acoso sexual en el transporte público, en la escuela y hasta con personas que ella consideraba "sus amigos".

Cynthia Klitbo apoya el movimiento 'Me Too'

La actriz aseguró que está orgullosa del movimiento #METOO, pues desde que se originó ha sido una plataforma para que las mujeres se sientan seguras para hablar libremente de estas terribles experiencias.

Además aplaudió que las mujeres estén más unidas que nunca y poniendo un alto contra la violencia hacia las mujeres y aseguró que nunca más se callara ante una situación así.

"Me da mucho gusto que ya esté pasando esto aquí. Yo viví mucho acoso en este país, salir a la calle ya es un acto de acoso y sobre todo cuando eres una adolescente', dijo.