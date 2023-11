Cynthia Nixon se declara en huelga de hambre por Gaza

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A mes y medio de que comenzara un conflicto armado entre Hamas e Israel, la actriz Cynthia Nixon busca que las autoridades estadounidenses intervengan para que pare el fuego en Gaza, por lo que se declaró en huelga de hambre.

"Estamos aquí en huelga de hambre sólo para reflejarle a Biden el tipo de privaciones que está ocurriendo en Gaza y cómo él tiene en su poder lograr un alto el fuego", dijo.

De acuerdo con Page Six, la estrella de Sex and The City se manifestó afuera de la Casa Blanca junto a otros cinco políticos para pedir que Joe Biden llame a un alto al fuego en Gaza, pues considera que entre más pasa el tiempo a la gente le parece que este tipo de conflictos armados son normales en la sociedad.

"Nada de esto es normal. Nada de esto es una rutina y no se puede permitir que nada de esto continúe", agregó la actriz.

Nixon afirmó que estará en huelga de hambre al menos cinco días para que las autoridades hagan algo, pues hace unas semanas firmó una carta junto a 260 personas donde pidieron al Congreso y a Joe Biden el alto al fuego en Gaza.

La actriz de Ratched comentó que sus hijos son judíos y que ellos le pidieron que hiciera algo para ayudar a las personas que se encuentran en Israel y Palestina.

"Mi hijo me pidió que usara cualquier voz que tuviera para afirmar lo más alto posible que 'Nunca más' significa nunca más para todos. En siete semanas, Israel ha matado a más civiles en una pequeña franja de tierra que los asesinados en 20 años de guerra en todo el país de Afganistán", declaró.