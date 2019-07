Cynthia Rodríguez niega boda con Carlos Rivera

Ciudad de México.- Hace unos días surgió el rumor de que el cantante Carlos Rivera se había casado con Cynthia Rodríguez en secreto, pero ahora ella aclaró todo.

No me he casado”, dijo tajantemente Rodríguez en una emisión de Todo un Show.

En un programa de espectáculos se afirmó que la ceremonia se había llevado en secreto en Monclova, Coahuila, donde solo habrían asistido alrededor de 20 personas.

No estamos casados, no hay planes, por ahora tenemos muchos proyectos que queremos lograr. Ahorita nos estamos apoyando”, dijo Rodríguez.