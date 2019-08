Cyrus habría dejado a Hemsworth por la influencer Kaitlynn Carter

Ciudad de México— Miley Cyrus fue captada besándose con la influencer Kaitlynn Carter en el Lago Como, Italia, horas antes de que se revelara la separación de su ahora ex pareja, Liam Hemsworth.

Además del beso, el portal Page Six también publicó fotografías en las que la cantante y la bloguera están tomadas de la mano mientras toman el sol.

Carter también compartió en Instagram imágenes de sus días de descanso en compañía la intérprete de "Party in the USA".

La influencer terminó a principios de mes su relación con Brody Jenner, miembro del clan Kardashian-Jenner, quien se burló de la publicación de su exnovia.

"Verano de chicas calientes", escribió el socialité.

Por otro lado, Liam Hemsworth fue captado junto a su hermano mayor, Chris, en Byron Bay, Australia. Ambos fueron vistos mientras compraban yogurt congelado, acompañados por los hijos del actor de Avengers: Endgame, reportó Page Six.

El histrión de Los Juegos del Hambre fue cuestionado por Daily Mail Australia sobre cómo se sentía sobre las imágenes de su expareja Cyrus con Carter.

"No tienes idea de lo que se siente. No quiero hablar sobre ello", respondió Hemsworth.

La separación de Cyrus y Hemsworth fue confirmada por un representante de la intérprete, quien afirmó que la separación se dio por mutuo acuerdo y que ambos seguirían comprometidos con el cuidado de las mascotas que tienen en común.