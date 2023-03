Da Carlos Rivera un mágico 'viaje' a 10 mil en el Auditorio

CDMX.- "Tlaxcala sí existe" y Carlos Rivera es prueba de ello. Así lo demostró en su Auditorio Nacional número 14 con un sold out de 10 mil personas, según los organizadores.

Una chica vestida de aeromoza salió al escenario para dar la bienvenida a su gira Un Tour a Todas Partes. En la pantalla se proyectó un mapa del mundo señalando a México como la próxima parada del viaje de Rivera.

"Estimados pasajeros, les habla su capitán Carlos Rivera. Gracias por acompañarme en este viaje, estamos listos para volar. Disfruten el viaje", se escuchó la voz del cantante antes de iniciar la aventura a "Un Viaje A Todas Partes".

Orgulloso de sus raíces, Rivera presumió su natal Tlaxcala con un video en el que hizo un recorrido por los lugares turísticos.

"Muchos años pasaron para estar otra vez pisando este escenario y hoy tenemos al mejor público: los 'riveristas'. Todo el fin de semana nos adueñamos del Auditorio Nacional. La primera vez que me paré aquí dije: 'Nunca subestimes a un 'riverista''. Y ya llevamos 14 Auditorios Nacionales. Hoy te entrego mi corazón, si tú te dejas llevar, yo me dejo llevar", agradeció a su público.

Con un bloque dedicado a México, Rivera interpretó "100 Años" y "Todavía No Te Olvido". Llegó el momento de sacar el mezcal y el cantante compartió un caballito de la bebida de los dioses con una fan que estaba en primera fila, brindaron y le dedicó "Ya No Vives En Mí" a las mujeres en el recinto.

"Han pasado tres años y medio desde la última vez que nos vimos y seguramente perdimos a alguien. Una de las cosas más hermosas es lo que nos enseñan las personas que más amamos. Hoy quiero cantar esta canción a las personas que ya no están con nosotros para celebrar su vida... Si los recordamos con el corazón podrán vivir eternamente", dijo antes de interpretar "Recuérdame", tema oficial de la película Coco mientras aventó papeles naranjas que simulaban ser flores de cempasúchil.

Con suéter plateado y sudadera gris empezó un set romántico sentado sobre unas escaleras en el escenario con "Luna Del Cielo" y "El Hubiera No Existe".

"Sería Más Fácil" se la dedicó a su papá, quien se fue del plano terrenal hace 7 meses.

"Es la primera vez que canto en este escenario y mi papá no está en el público, pero sé que de alguna manera está aquí. Imaginarlo hace que esto sea más fácil", mencionó Rivera entre lágrimas mientras intentaba sostener las notas de la canción y recibía los aplausos y gritos de sus fans.

Rivera confesó que la música ha sido la mejor compañía y recordó que hace 19 años hizo el casting de La Academia, y desde entonces la música se convirtió en su aliada.

Continuó con "Digan Lo Que Digan" y se la dedicó a la mamá de su futuro bebé y al final le aventó un beso mientras proyectaban su imagen en las pantallas. El público quería que la pareja se diera un beso y Rivera dijo "Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro".

La siguiente parada fue España con temas bailables como "Alguien me Espera en Madrid", "Deja de Amarte" y "Regrésame mi Corazón" con bailarinas de flamenco. El intérprete bailó y las 'riveristas' no pararon de gritar ante los sensuales movimientos.

Descalzo sobre el escenario portando una camisa blanca y pantalón de mezclilla, Rivera se sinceró con su público con "Si Te Vas", "Siempre Estaré Aquí", "Gracias a Ti" y "Sincerándome".

Llegó el turno de Brasil y el escenario del Coloso de Reforma se convirtió en una batucada con "Bendita Tu Vida".

Al momento de sentir el amor de sus fanáticos cerca, Rivera se puso sus lentes para leer las pancartas de sus fans: "Quiero ser la madrastra de tu León". "Bebé a bordo". "Te sigo desde los 7 años".

El cantante hizo el sueño realidad de una chica con cáncer que traía un letrero con la leyenda: "Vine por un abrazo antes de mi última quimio feliz". La subió al escenario junto más fans, entre ellas una cumpleañera para "Sígueme" y "Cielo Azul". La fiesta siguió con "Amo Mi Locura", "Perdiendo La Cabeza" y "Lo Digo".

La etapa romántica llegó con una escala en París, mejor conocida como la ciudad del amor, con temas como "Empieza por Mi Boca". Rivera pidió que las parejas enamoradas se pusieran de pie para dedicarles "Otras Vidas" mientras proyectaba una kiss cam, si aparecían se debían besar.

"No hay un concierto en el que no hayan pedido matrimonio con esta canción", dijo Rivera antes de cantar "La Carta" y un chico le pidió a su novia que se casaran mientras las cámaras los enfocaban.

Le otorgan reconocimientos y llega invitado sorpresa

Representantes de su disquera subieron al escenario para entregarle múltiples reconocimientos por su trabajo, entre ellos discos platinos.

Luciendo una camisa negra de lino, en la lista continuaron "Solo Tú" y "Fascinación", donde se sentó en los extremos del escarnio y pidió que dejaran pasar a sus fans para cantarles de cerquita. Le entregaron un 'Simi' y lo presumió.

Entre los regalos que recibió estuvieron una bandera de México y un peluche de León haciendo referencia al nombre de su futuro hijo.

Rumbo a la recta final no podía faltar "Me Muero". Le lanzaron unos zapatitos para su bebé y cantó "Te Esperaba" mientras su esposa se acariciaba su vientre. Ante la felicidad de su público repitió "Alguien Me Espera En Madrid" y tuvo como invitado a Carín León.

Rivera agradeció a todas las personas que viajaron desde otros lugares para verlo y en el público alzaron banderas de Panamá, Argentina, Guatemala y otros países.

"A ti que pagaste un boleto, espero que te haya valido la pena", agradeció antes de interpretar "¿Cómo Pagarte?" mientras iluminaban el recinto con los celulares.

"Te Soñé" fue la canción con la que se despidió en esta primera fecha y se la dedicó a Tlaxcala haciendo la invitación a sus fans para que visiten el estado.

Previo al concierto, a las afueras del recinto, sus clubs de fans "Por Ti" y "Sólo Tú" traían una foto de él en tamaño real y se turnaban para tomarse fotos. Como es tradición, previo a su concierto Rivera subió desde el hotel que está frente al Auditorio Nacional.

Apoyado de sus 'riveristas' y su esposa Cynthia Rodríguez en primera fila, este fin de semana sumará 17 conciertos en el Coloso de Reforma durante su trayectoria artística.