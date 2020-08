Da Disney probadita de filme animado de mexicano

Reforma Reforma

Ciudad de México.- La primera imagen oficial de Raya and the Last Dragon, el debut del director mexicano Carlos López Estrada para Walt Disney Animation Studios, por fin fue revelada.

En el largometraje de fantasía, que llegará a cines en marzo de 2021, Kelly Marie Tran (Star Wars) dará voz a Raya, una valiente guerrera que, junto con su amigo Tuk Tuk, una suerte de enorme insecto armadillo, emprenderá un peligroso viaje para dar con el último dragón del reino de Kumandra.

López Estrada, quien ha dirigido videos musicales de figuras como la banda Goo Goo Dolls y Billie Eilish, llamó la atención de Hollywood en 2018 cuando llegó al Festival de Cine de Sundance su ópera prima, el filme independiente Blindspotting.

Hijo de la productora de telenovelas Carla Estrada, Carlos, actualmente de 31 años, llevó en enero, también al certamen de Park City ideado por Robert Redford, su nuevo título, Summertime.

El año pasado, Disney lo anunció como el hombre que se hará cargo de una versión en acción real del clásico animado Robin Hood (1973).

Su crédito para Raya and the Last Dragon será compartido con el director Don Hall (Moana).

En una entrevista con Entertainment Weekly, el mexicano se dijo emocionado por el aporte que la voz de Tran dio al personaje de Raya.

"Teníamos un momento dramático, escrito en unas pocas líneas. Recuerdo que ella nos dijo: 'Oigan, tengo algunas ideas, porque así es como normalmente diría esto. Les importa si pruebo hacerlo un poco distinto?'

"Entonces ella improvisó unos minutos y nos hizo llorar. Cambiamos la escena y la animación para que pudiera ajustarse a lo que Kelly hizo ese día", recordó el realizador de 31 años.