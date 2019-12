Da Eilish show exclusivo para Apple

Cupertino, Estados Unidos.- Con la misma complicidad con la que han alumbrado su propuesta sonora, Billie Eilish y su hermano, Finneas, expusieron anoche, en una sesión especial para Apple Music, la naturaleza viva de las canciones que han encumbrado mundialmente a la cantautora a sus 17 años.

En honor al premio como Artista Global del Año de la marca tecnológica, que le fue entregado al final por el locutor y amigo de ambos, Zane Lowe, de Beats 1, Billie desplegó su genuino arte y personalidad ante más de mil personas en el Steve Jobs Theatre, auditorio privado de la empresa en Cupertino, California.

Sentados en medio de un bosque artificial que ambientó el recital, la estrella repasó 16 canciones en forma fluida, mediante un formato acústico que contribuyó a desnudar su alma.

Cada nota reflejó el punto emocional preciso, con la intensidad que requerían tanto "Ocean Eyes" y "Bellyache", que abrieron el concierto, hasta el epílogo de "When the Party's Over".

Con piano o guitarra acústica, y también como segunda voz, Finneas completaba el balance de cada mensaje, mientras la audiencia, formada por fans y medios, disfrutaba en silencio o tarareando con discreción.

Siempre en tono sensible, con los ojos cerrados, sentada y sin moverse, Billie dio muestras de un carácter único en la escena pop alternativa, que pocas veces es dominada con tanta solvencia por un adolescente.

"Bad Guy" fue coreada y aplaudida al compás por muchos de los presentes, mientras las luces y penumbras hacían el resto al fondo.

Luego de poco más de una hora, agradeció al público de la manera más espontánea: chocó las manos de varios admiradores y, acostada en el borde, permitió ser tocada y abrazada.

Antes del show íntimo, Billie y Finneas fueron entrevistados por Zane y reaccionaron con sencillez y madurez al éxito que han alcanzado a nivel internacional en pocos meses.

"No escuchar nunca la palabra no", fue una de las claves que dio Billie para lograr su mágica formula y así animar a cualquier joven a guiarse por instinto e intuición en la vida.