Da John Mayer positivo a Covid en menos de ¡dos meses!

Estados Unidos.- John Mayer anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19, a tan solo dos meses de contagiarse por primera vez.

"Más miembros de la banda dieron positivo por Covid hoy, y yo fui uno de ellos, esto significa que tenemos que reprogramar los próximos cuatro programas, que ya hemos reprogramado y publicado anteriormente", escribió.

El intérprete de "Waiting on the World to Change" mostró frustración al tener que reprogramar los conciertos:

"Esto es una decepción para la banda y el equipo, no sabemos decir nada sobre la pregunta que todos tienen (incluido yo) sobre cómo es que resulté positivo en la prueba PCR dos veces en dos meses, mi primer caso fue muy leve, pero este segundo contagio me está afectando mucho", escribió.

Les daremos todo lo que tenemos en estos próximos shows, tan pronto como descansemos y mejoremos de salud", agregó.

John Mayer previamente dio positivo por Covid- 19 a principios de enero, debido a esto tuvo que cancelar su presentación en el festival "Playing In The Sand", realizado en Cancún.