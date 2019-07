Da rienda suelta a sus Instintos en thriller sexual

Ciudad de México.- El nuevo personaje del actor Mario Casas en la serie Instinto, que estrena este viernes por Amazon Prime Video, intentará subir la temperatura de los espectadores con una trama llena de erotismo.

Y aunque no es la primera vez que el actor se desnuda para un rol, asegura que este thriller sexual ha sido uno de los mayores retos de su carrera.

"Lo más difícil fueron las secuencias que tenemos en el club con tanta gente. Hay momentos en los que hay diferentes prácticas sexuales que se hacen y hemos intentado hacerlas lo más real y erótico posible.

"Ahí fue exponerse ante muchísima gente, con todo el equipo, con otros actores que no conoces, pero con los que estás trabajando. Todo lo que se hizo en el club fue muy delicado" señaló Casas en entrevista.

El español interpreta a Marco Mur, un joven empresario que lidera una exitosa compañía tecnológica junto a su socio y amigo, Diego (Jon Arias).

Los conflictos y las tensiones arrancan cuando al equipo se incorpora Eva (Silvia Alonso), una ingeniera ambiciosa que romperá el equilibrio laboral y personal entre ambos.

"Lo más complejo fue encontrar la atmósfera que Eva tenía que generar a los demás. Es un personaje que no está muy definido y no acabas de conocerla. Yo la fui conociendo según recibía los guiones.

"Fue importante saber qué tenía que provocar en los demás y conseguir esa energía fue complicado, porque me quedaba bastante lejano el personaje", explicó Alonso en su visita a México para promover el show.

Casas da vida a un hombre solitario que escapa de los traumas de su niñez a través del deporte y participando en un club privado que da rienda suelta a sus más oscuros deseos y fantasías eróticas.

Contrario a su personaje, el español, que se convirtió en un ícono sexual tras su participación en el filme Tres Metros Sobre El Cielo, asegura que él prefiere realizar otro tipo de actividades para sobrellevar el estrés.

"No es que la serie me haya enseñado esto, pero sí he descubierto unas prácticas que tal vez no conocía del todo o no suelo hacerlas, sobre todo al final de la historia.

"A mí en lo personal me gusta mucho el deporte, correr me viene muy bien para liberar tensiones. También leo, voy al cine y otras cosas, como todo ser humano", compartió el histrión, de 33 años.

Todo este mundo de pasión y perdición fue transportado este miércoles a un foro de la Ciudad de México, en donde entre máscaras, látigos, cadenas, esposas y música sensual se recreó el ambiente de Instinto.

Cerca de 400 personas fueron invitadas a sacar su lado más salvaje y disfrutar de pequeños montajes encerrados en cuartos, en donde actores recreaban escenas candentes y comían fresas con chocolate.

Casas, Alonso y GarcíaJonsonn fueron los anfitriones de la fiesta, en la cual bebieron mezcal, exudaron sex appeal y sedujeron a los presentes, por lo que fueron resguardados por varios elementos de seguridad.