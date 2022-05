Da Tom Cruise vuelo final en 'Top Gun: Maverick'

CDMX.- "De acuerdo, cariño. Un último viaje". Con estas palabras, Tom Cruise regresa a la pantalla grande con uno de sus personajes más icónicos, el intrépido piloto aviador Pete "Maverick" Mitchell en el filme Top Gun: Maverick.

"Maverick", que en el filme de 1986 se ganó a la audiencia por su actitud rebelde y maestría para conquistar los aires, regresará para una última hazaña, en la que deberá guiar a un grupo de jóvenes aviadores navales en la escuela Top Gun.

La aventura, que se podrá ver en preestreno en cines nacionales desde este fin de semana, promete un viaje tan entrañable como aquel que dirigió hace 36 años el desaparecido Tony Scott.

"Todo empezó cuando Jerry Bruckheimer (productor) me mandó una versión previa del guion, me pidió que lo leyera, me preguntó si tenía algunas ideas, le gustó lo que estaba pensando y dijo: 'Debemos hablar con Tom de esto'.

"Viajamos a París donde él estaba haciendo la secuela de Misión Imposible, tuvimos cerca de media hora para venderle toda la historia y, afortunadamente, conectó con él la idea de este nuevo viaje de 'Maverick'. Eso finalmente le dio una razón para regresar y hacerlo", compartió Joseph Kosinski, director de la película.

El cineasta y el resto del equipo asumieron el reto de levantar la secuela del clásico ochentero, sobre todo, porque podían traer de vuelta tanto a Cruise como a otro rostro icónico de la original.

Val Kilmer, quien hace poco venció el cáncer de garganta, regresa con su rol de Tom "Iceman" Kazansky, añejo rival de "Maverick", sólo que ahora ha escalado en la jerarquía de la Armada de EU.

"Verlo a él y a Tom reunidos en pantalla por primera vez después de todos estos años fue realmente especial. Tenía todos estos elementos de la original para ayudarme.

"Y al mismo tiempo, a todos estos nuevos actores dándole este giro y creando una nueva línea en la historia. Por lo que hemos podido ver con la audiencia, todo ha funcionado", expresó Kosinski, emocionado.

Además de entrenar a los mejores pilotos de la nueva generación de Top Gun para lograr sobrevivir a una misión suicida, "Maverick" deberá enfrentarse con su pasado.

Entre sus estudiantes estará Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), hijo de Goose (Anthony Edwards), su compañero en la aventura original, un joven con el que tiene un saldo pendiente luego de la muerte de su padre.

"Creo que los escritores y Tom realmente hicieron un gran trabajo ideando esta historia y descubriendo qué tenía sentido meter tantos años después. El hecho de que Goose muriera en la primera y que ahora Rooster esté tratando de seguir los pasos de su padre es genial.

"Y ver esta tensión entre él y 'Maverick', con estos problemas en los que deberán trabajar, ha sido muy interesante. Todo el equipo puso mucho tiempo y corazón en ello para asegurarse de que funcionara y estoy muy orgulloso de lo que logramos", compartió Teller.

Para el nuevo equipo de Top Gun, el mayor reto fue el entrenamiento al que todos los actores fueron sometidos por Cruise, quien, amante de la adrenalina y de hacer sus propias escenas de riesgo, les exigió como nunca en sus carreras.

"Tom instaló un bootcamp para todos nosotros para aprender a volar esos jets y no desmayarnos o vomitar todo el tiempo, porque de verdad es muy intenso y lo tuvimos que hacer porque en la película todo es real, no hay pantallas verdes", dijo Teller.

"Creo que es justo esa realidad lo que hace todo esto tan genial, porque puedes sentirlo y ver la diferencia, ver estos aviones de verdad en acción y ver lo que la velocidad hace con las caras de los actores es genial y por eso tiene tanto impacto", destacó Jennifer Connelly, quien da vida al nuevo amor de "Maverick", Penny Benjamin.