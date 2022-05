Da voz 'La Civil' a víctimas de desaparecidos

CDMX.- No es coincidencia que la película La Civil, de Teodora Mihai, estrene cuando el número de desapariciones ha alcanzado cifras de terror en México.

Pero el filme protagonizado por Arcelia Ramírez, que llega este jueves a las salas después de ser reconocido en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cine de Cannes, justo se pensó para visibilizar el problema.

"El tema viene de hace mucho tiempo y por eso es pertinente ponerlo sobre la mesa, para robustecer el debate y el entendimiento, porque es un problema inadmisible, es una herida profunda de México, esperamos aporte un granito de arena", dijo Ramírez en entrevista.

La película cuenta la historia de Cielo (Ramírez), una madre que hace todo lo posible por encontrar a su hija, quien fue levantada por el crimen organizado.

"Cuando leí el guion por primera vez me di cuenta de que es un personaje muy poderoso, es una historia muy fuerte y me sentí muy agradecida y privilegiada por tener un personaje así en mis manos.

"Y por otro lado también sentí una enorme responsabilidad de darle voz a todas las mujeres, padres, hermanas y hermanos que buscan a sus seres queridos en este País", aseguró la actriz.

El guion, escrito por la directora, está basado en hechos reales. Es la historia de Miriam Rodríguez, quien en 2017 fue asesinada fuera de su casa, en Tamaulipas, después de investigar y perseguir a los raptores de su hija de 20 años.

"Es un personaje con un arco dramático muy grande, empieza en un lugar totalmente distinto al que termina, es la historia de una mujer a la que le secuestran a su hija y al verse desamparada se ve obligada a tomar la justicia por su propia mano, es una mujer que se sacude la sumisión y encuentra su propia fuerza, independencia y valentía, y eso hace a la película muy emocionante.

"También es un personaje que todo el tiempo está en la pantalla, no hay una sola escena donde ella no esté en juego, trabajamos cada escena, obstáculo, matiz e intención", aseguró la intérprete.

Construir al personaje no fue tarea sencilla, la actriz y directora tardaron más de mes y medio para lograr crear a la mujer que querían representar en la pantalla, pero el resultado valió la pena porque la película logró llamar la atención de todo el mundo tras ganar el Prize of Courage en Cannes, donde Ramírez recibió un aplauso ininterrumpido durante ocho minutos.

"Yo también estaba descubriendo la película por primera vez, fue muy emocionante verla en esas condiciones: en la pantalla del Teatro Debussy y en el regreso del festival en forma presencial.

"Así que quedé con un nudo en la garganta y me tuve que contener para recibir el aplauso, pero cuando fue de esa dimensión ya no pude más y se me desbordó la emoción, fue de verdad uno de los momentos más emocionantes de mi vida", detalló la actriz.

Además de Cannes, el filme, que también cuenta con las actuaciones de Álvaro Guerrero y Juan Daniel García Treviño, se ha proyectado en festivales de cine como el de Toronto, Tokio, Estocolmo, Melbourne y Sarajevo. Es el turno del espectador mexicano.