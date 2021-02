Daft Punk anuncia su separación

Agencias

El dúo parisino Daft Punk, uno de los nombres más importantes de la música electrónica de todos los tiempos, ha comunicado que se separa. Y como es habitual con sus grandes anuncios, lo han hecho a lo grande y con originalidad: con un vídeo de ocho minutos titulado 'Epilogue' (extraído de su película de 2006 'Electroma') en el que uno de los dos miembros desaparece con una gran explosión. No se sabe si esto significa que su compañero continuará haciendo música en solitario, pero según ha confirmado a Pitchfork el publicista del dúo, Kathryn Frazier, Daft Punk ha dejado de existir.

La pareja artística, integrada por los músicos Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, se formó en París en 1993 y consiguió su primera oportunidad profesional ese mismo año, cuando acudió a una fiesta de electrónica en EuroDisney donde conoció a Stuart Macmillan de Soma Quality Recordings. Le dieron una demo que se convertiría en su single de debut, 'The New Wave', publicado en 1994 y recibido con desdén por la crítica (Melody Maker lo tildó de 'basura'). Regresaron al estudio en mayo de 1995 para grabar 'Da Funk', y esta vez sí obtuvieron el reconocimiento de prensa y público. Tres años después lanzaron su primer disco, 'Homework', considerado una obra maestra de la música dance gracias a singles de colosal éxito e influencia como 'Around the World' y 'Da Funk'. Volvieron en 2001 con 'Discovery', un disco también colmado de megahits globales como 'One More Time' o 'Harder, Better, Faster, Stronger', y que presentaron en directo disfrazados de robots, una puesta en escena que les acompañaría durante toda su carrera. Dos años después, cumplieron uno de sus sueños de la infancia al trabajar con el dibujante de manga Leiji Matsumoto en la película de animación 'Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem'.

Tuvieron un ligero bajón de popularidad en 2005 tras publicar 'Human After All', un trabajo algo irregular para la crítica especializada, pero consiguieron que su regreso con 'Random Access Memories' en 2013 se convirtiese en un fenómeno planetario, a pesar de filtrarse en internet ocho días antes de su lanzamiento. El álbum contó con la colaboración de Nile Rodgers y Pharrell, y ganó los premios Grammy a 'álbum del año', 'mejor álbum de dance/electrónica', 'mejor ingeniería de álbum (no clásica)', 'mejor interpretación pop de dúo o grupo'. Además, uno de sus singles, 'Get Lucky', fue reconocido como 'grabación del año' y consiguió igualar el éxito de sus viejos rompepistas.

Desde entonces han hecho varias colaboraciones estelares en el mundo del pop que ellos mismos ayudaron a moldear. En 2010 grabaron la banda sonora de la película 'Tron: Legacy', y en 2013 coprodujeron el sexto álbum de estudio de Kanye West, 'Yeezus'. En 2015 participaron en el tema 'Gust of Wind»' del cantante Pharrell Williams, en 2016 en 'Starboy' y 'I Feel It Coming' de The Weeknd, y en 2017 en la canción 'Overnight' de la banda australiana Parcels.

En 2017 abrieron una tienda en Hollywood, donde venden recuerdos y obras de arte, y que acoge una exposición de los diversos disfraces que el dúo ha usado a lo largo de los años.