Daisy Ridley vuelve como Rey en nueva cinta de Star Wars

Ciudad de México.— Daisy Ridley volverá a interpretar el papel de Rey en la nueva película de 'Star Wars', anunció Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm en el Star Wars Celebration.

"Estoy tan emocionada de estar en las celebraciones con todos ustedes en Londres. Gracias Sharmeen por invitarme de vuelta, estoy muy emocionada de continuar este viaje", expresó Ridley.

Esta película que se centrará en Rey mientras construye una nueva Orden Jedi, será el centro de la saga desde "The Rise of Skywalker" de 2019, Sharmeen Obaid-Chinoy ("Ms. Marvel") dirigirá a partir de un guión de Steven Knight ("Peaky Blinders"), dio a conocer Variety.

En la convención, Kennedy anunció la producción de dos películas adicionales. La primera será dirigida por James Mangold, conocido por su trabajo en Indiana Jones and The Dial Of Destiny, y se centrará en el primer Jedi que utilizó la fuerza.

Y la otra, será dirigida por el cocreador de The Mandalorian, Dave Filoni, la cual vinculará con el universo de The Mandalorian, sobre la "guerra en escalada entre el remanente imperial y la Nueva República.