Dan a Swift 'Video del Año' en MTV VMAs

Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift, una de las favoritas en la ceremonia, se llevó uno de los premios más importantes de los MTV Video Music Awards 2019 a Video del Año por la canción "You Need to Calm Down".

Al recibir el galardón la intérprete agradeció con un mensaje contra la homofobia.

"Ustedes quieren un mundo en el que todos seamos iguales, independientemente del amor con el que nos identifiquemos. Este video es una petición por la igualdad", indicó.

La ceremonia realizada por primera vez en Nueva Jersey, en el Prudential Center en Newark tuvo como presentador a Sebastian Maniscalco.

El evento arrancó con el show de la misma Swift, interpretando temas de su reciente disco Lover y posteriormente se dio a conocer que la intérprete también se quedaba con el galardón a Video con Mensaje Positivo.

En los actos musicales destacó el regreso de Jonas Brothers a la premiación con "Sucker", la química que hubo en el escenario entre Shawn Mendes y Camila Cabello cuando interpretaron juntos "Señorita" y la esperada participación de Miley Cyrus, con "Slide Away".

Uno de los discursos que movió conciencias fue el de J Balvin, quien agradeció ser latino y pidió ayuda para el Amazonas que se ve afectado por incendios forestales.

"Estoy muy orgulloso de ser latino, somos parte de la pandilla latina. Necesitamos ayuda para la selva del Amazonas porque está incendiándose, necesitamos ayuda para la selva", dijo al recibir el premio a Mejor Video Latino.

Lista de ganadores

Video del Año: Taylor Swift por "You Need to Calm Down"

Artista del Año: Ariana Grande

Canción del Año: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus por "Old Town Road (Remix)"

Mejor Artista Nuevo: Billie Eilish

Mejor Colaboración: Shawn Mendes & Camila Cabello por "Señorita"

Artista Push del Año: Billie Eilish

Mejor Pop: Jonas Brothers por "Sucker"

Mejor Hip-Hop: Cardi B por "Money"

Mejor R&B: Normani ft. 6lack por "Waves"

Mejor K-Pop: BTS ft. Halsey por "Boy With Luv"

Mejor Video Latino: Rosalía & J Balvin ft. El Guincho por "Con Altura"

Mejor Dance: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha por "Call You Mine"

Mejor Rock: Panic! At The Disco por "High Hopes"

Video con Mensaje Positivo: Taylor Swift por "You Need to Calm Down"

Mejor Edición de Video: Billie Eilish por "Bad Guy"

Mejor Dirección de Arte: Ariana Grande por "7 Rings"