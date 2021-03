Dan el último adiós a 'Cepillín'

Especial

Monterrey— Lágrimas, aplausos, recuerdos, música y dos misas en su honor marcaron el último adiós de Ricardo González Gutiérrez, el famoso ‘Cepillín’, durante su funeral realizado en las Capillas Gayosso Santa Mónica en el Estado de México.

"Qué te puedo decir, uno no quisiera que se fuera, pero él se fue en paz", dijo Aydé González, hija de Cepillín, en entrevista telefónica realizada esta mañana, en la que no pudo contener el llanto.

"La ventaja fue que pudimos pasar cada uno a despedirnos, porque a él le preocupaba su familia. Todo mundo sabe que para él siempre la familia era lo más importante", agregó.

El ‘Payasito de la Tele’ falleció a las 10:20 horas de ayer en el Corporativo Hospital Satélite tras sufrir un paro respiratorio, a solo unos días de que le detectaran un cáncer que deterioró su salud.

Familiares, amigos cercanos y personas del público asistieron a despedirlo en las capillas durante las últimas horas.

"Es una gran pérdida para nosotros, y no nada más para nosotros, para todo México y para todo Latinoamérica", añadió su hija.

"Ahora sí que estamos muy agradecidos con la gente, con todos, con quienes llegaron a darle su último adiós a las capillas Gayosso Santa Mónica", indicó.

"A pesar de la pandemia llegaron con bocinas, música, le dieron aplausos, muchos aplausos. Fue un minuto de aplausos. La misa estuvo muy emotiva y terminaron con la canción de 'El Payasito de la Tele'. Los cuatro: mi mamá, mis hermanos y yo, estuvimos ahí en ese momento, abrazados y viendo el féretro", relató Aydé, entre lágrimas.

La esposa del regio así como sus hijos están muy dolidos por esta gran pérdida para la familia.

"¿Qué te puedo decir? Mamá era su sombra, su amiga, su compañera, su esposa, su todo", comentó Aydé al hablar del estado anímico de su mamá en este momento.

González Gutiérrez falleció a los 75 años, luego de haber pasado más de una semana hospitalizado.

'Cepillín' ingresó al Corporativo Hospital Satélite el sábado 27 de febrero por una lesión en la espalda, la cual surgió luego de un estirón que se dio por evitar una caída en las escaleras de su casa, en Metepec, Estado de México, donde pasó los últimos años de vida.

El domingo 28 de febrero le practicaron una cirugía en la cadera, pero lo peor vendría después.

"Yo le dije: 'Papi ya la hiciste. Eres un guerrero, eres único'. Y me respondió: 'No. ¿Y el cáncer?'. Eso fue lo que le dio para abajo".

Después de la operación, los médicos encontraron que algo no estaba bien en el cuerpo de Cepillín, por lo que le practicaron una biopsia.

"Yo creo que él dijo: 'No creo que mis hijos batallen conmigo, no quiero que me vean así'. Yo siento eso, porque él siempre dijo: 'No quiero dar lástimas, no quiero ser una carga", expresó llorando la hija del 'Payasito de la Tele'.

La primera misa de cuerpo presente se realizó ayer a las 22:00 horas; la segunda esta mañana.

Al artista le sobreviven su esposa, tres hijos y cuatro nietos.

"A los nietos les duele en el alma porque, imagínate, su abuelito... Si con la gente era cariñosa, imagínate con los nietos", agregó la hija de Cepillín.

La familia González se mostró agradecida con todo México por las muestras de cariño al 'Payasito de la Tele'.