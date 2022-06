Dan Raiff y Johnson sentido a la vida en 'Cha Cha Real...'

CDMX.- Llegar a los 23 años, acabar la universidad y no dar una para lograr el empleo soñado. Eso le pasa a Andrew en Cha Cha Real Smooth, como le pasó a su intérprete y creador, Cooper Raiff, en la vida real.

Así, caótico, inseguro, temeroso y decepcionado fue como se mostró el también director del filme, que se estrena en Apple TV+. Sólo halló empleo como organizador de fiestas de Bar Mitzvah, y así dio con Domino (Dakota Johnson) y su hija, Lola (Vanessa Burghardt).

"Refleja las inseguridades y realidades a las que nos enfrentamos muchos egresados de cualquier carrera. No todo es garantía de éxito, y el miedo que te da, ¡uf! Puede ser de locos. Y de pronto establece una amistad con una chica muy peculiar y con su hija, y le da sentido a su vida. Eso sucede, todos buscamos darle sentido a la vida", dijo Cooper, en entrevista.

La cinta llega a la plataforma con el Premio del Público, en el Rubro de Drama en EU, lo cual le garantizó visualización entre los mayores directivos de plataformas y distribuidoras.

Fue vendida en 15 millones de dólares y ya es una realidad de exhibición para todos los involucrados. Dakota, hija de Don Johnson y Melanie Griffith y novia de Chris Martin, empieza con el pie derecho porque la película marca su debut como productora con su empresa, TeaTimes Pictures.

"Es una gran ventaja tener una compañía que puede invertir en narrativas distintas, en darle voz a historias que quizás no tendrían más difusión que quedarse en un festival.

"Cuando fue seleccionada (para Sundance) y ganó, nos alegró mucho por la visualización que le dimos. Y eso quiero, dar espacio a historias distintas", comentó la actriz y modelo, de 32 años.

En la trama, de casi dos horas, se realza la relación entre Domino y Lola, quien es autista y le establece a su madre parámetros de aceptación y convivencia que ésta no esperaba, pero que la hacen madurar.

Vanessa, en realidad, padece cierto grado de autismo. Es autosuficiente y se considera funcional y una actriz novel que, con este debut, desea consolidar una carrera que no dependa de su condición, sino de sus capacidades.

"No creo que haya un mensaje sobre autismo en la cinta. Lo único que aprecio es que se visualice a otro tipo de personas, que se le dé voz y manifiesto a quien tiene autismo y se vean como personas capaces de desarrollar cualquier profesión sin cargar un estigma", destacó.

"Y es algo muy cierto: no se trata de ofrecer una lección sobre autismo, sino, simplemente, de poner en el panorama una condición de alguien perfectamente funcional y ya; nada más", añadió Dakota.

Entonces Andrew, Domino y Lola van entretejiendo una amistad que los pone en situaciones complejas y en disyuntivas familiares inesperadas. El tiempo va corriendo a la par que distintas piezas musicales, las cuales Cooper tuvo en mente desde que escribió la historia, pero no todas quedaron como él quería.

"Unas sí las tenía en mente, otras fueron sugeridas por mi supervisor musical, y bueno, una escena en particular la escribí con '24K Magic', de Bruno Mars, en la cabeza, pero cuando fue al área de producción me dijeron 'no, no creo que se dé. Es muy cara y no tenemos presupuesto'. Y salió.

"Quizás esa y otra, pero las demás sí estaban. Y bueno, obviamente, si piensas en un gran éxito acabas quitándole cierto espacio de importancia a la escena porque la canción se lo lleva", detalló el actor y director del filme, de 24 años.

Cha Cha incluye extractos de "The Show Goes On" (Lupe Fiasco), "Funkytown" (Lipps Inc.) y "Clear Bones" (Jean Dawson) en el trayecto de Andrew hacia su descubrimiento de madurez, aceptación y deseo de éxito.