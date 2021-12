Dan último adiós a Carmen Salinas

Ángel Delgado / Agencia Reforma / Con esta imagen, familiares y amigos despiden a Carmelita

Ciudad de México.— Tan generosa fue Carmen Salinas con productores, actores y personas con las que se cruzaba, que estos quisieron devolverle el cariño al despedirla en la funeraria donde velan sus restos este viernes.

Chantal Andere, Talina Fernández, Adriana Fonseca, Rosita Pelayo y los productores Juan Osorio y Nicandro Díaz asistieron a dar el último adiós a la actriz de 82 años, aunque aseguraron que los marcó de maneras que nunca podrán olvidar.

Osorio, que contó con la actriz en melodramas como Mi Corazón es Tuyo, contó que Salinas lo apoyó cuando él sufrió la pérdida de su padre, la muerte de su hijo y estuvo pendiente de él cuando se contagió de Covid-19.

"Ella me decía hijo, hay muchas cosas que no voy a olvidar, como cuando le fui a pedir oportunidad cuando Niurka empezaba. Fue la primera que creyó en ella y la subimos al escenario de Aventurera. Como eso hay muchas cosas", recordó Osorio.

Talina Fernández revivió que su amistad inició en el programa Hasta en las Mejores Familias y Salinas la sorprendió cuando le regaló una caja con veladoras amarillas de las que ella prendía para su difunto hijo Pedro.

"Nos unió que ella perdió a Pedrito y yo a Mariana, ella sabía lo que yo sentía, yo lo que ella sentía. Solamente quien ha perdido un hijo te puede entender, puede sentir lo mismo. Desafortunadamente a Carmen y a mí nos unió la pérdida de un hijo.

"Carmen veía más allá de lo que se ve por fuera, te miraba a los ojos y sabía si tenías una pena, si tenías una necesidad. Yo llevo un cacho de ella aquí, la amaré hasta el último de mis días y la recordaré como una gran guerrera, que estuvo siempre para todos", afirmó "La Dama del Buen Decir".

Rosita Pelayo recordó que cuando se vio en necesidades económicas, Carmen Salinas le enviaba frutas y verduras, mientras que Adriana Fonseca dijo que nunca podría compensarla por darle su primera oportunidad, cuando la llevó a la obra Aventurera.

"Estaba muy verde y ella me ponía a ver VHS de Shakira, cuando empezaba el belly dance, y de eso eran mis números. También me ponía clases de canto, estaba muy enfocada en la carrera y preocupada porque uno lo hiciera bien.

"Día y noche me ponía a estudiar, nos mandaba comida, siempre fue muy generosa, estaba siempre conmigo y no sé de dónde sacaba el tiempo, iba hasta a ver los vestuarios. Todo lo que van a oír de los compañeros del medio es positivo", sostuvo Fonseca.

Incluso una veintena de fans acudió a la funeraria. La autonombrada "Poeta del Pueblo" le dedicó versos y, después, se unió a otros adultos mayores, quienes incluso tenían una pequeña bocina para cantar canciones como "Amor Eterno", "Gema" y "Cielito Lindo".

Fernández no cree que su amiga descansará, pues afirmó que la energía de su amiga es tal que en otro plano buscará algo por hacer.

"Que no descanse en paz, que en el cielo invente a ver qué hacer, a ver si hay alguna aventurera por ahí. Estoy segura que ella no va a descansar en paz como yo quisiera no descansar en paz cuando me vaya", concluyó.