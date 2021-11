Dan un giro a los ‘Western’

Agencias

El género del western se actualiza de manera elegante y cinética con ‘The Harder They Fall’ de Jeymes Samuel. La película, coproducida por Jay-Z y con un elenco de estrellas, está basada en personajes afroamericanos reales del viejo oeste que en general han sido pasados por alto.

El trabajo que hay detrás es riguroso y desesperadamente necesario: una firme rectificación de la historia blanqueada del Oeste americano, para realinearla mejor con una realidad histórica en la que una cuarta parte de los vaqueros y jinetes de rodeo eran afrodescendientes. Se trata de un concepto erróneo ampliamente perpetuado por el propio Hollywood, donde estrellas afroamericanas como Woody Strode eran tratadas como raras excepciones en el género del western, de una manera que sólo ha empezado a cambiar en las últimas décadas. Y bajo todo ello subyace la verdad más fea de que el mito del vaquero blanco es pura propaganda de la filosofía del “destino manifiesto”, una creencia de los colonos blancos de que tenían derecho a expandirse hacia el oeste, colonizar, masacrar y destruir las comunidades nativas.

Pero la película del músico convertido en director Jeymes Samuel no se limita a recitar la historia, sino que reescribe la iconografía. Aunque los nombres de sus personajes están tomados de figuras de la vida real –Nat Love, Stagecoach Mary, Rufus Buck, etc.– la historia es pura fantasía del oeste. Nat (Jonathan Majors) emprende una misión de venganza contra Rufus (Idris Elba), el hombre que asesinó a su familia cuando Nat era sólo un niño y le grabó una cruz en su carne como eterno recuerdo del crimen.

La cinta es una ampliación del cortometraje de Samuel de 2013 ‘They Die by Dawn’, que a su vez surgió de su álbum de estudio ‘They Die by Dawn & Other Short Stories’.