Daniel Bisogno, en terapia intensiva por bacteria en pulmón

Este martes, Pati Chapoy confirmó que el presentador se encuentra intubado, debido a que no puede respirar por sí solo.

"Quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisogno, y la parte médica que me dieron es que efectivamente, tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos. La fuerza y los músculos para que pueda respirar por él mismo. Pero, obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda", informó.

Aunque el conductor se encuentra en terapia intensiva, Chapoy destacó que Bisogno ha respondido a los tratamientos con antibióticos que le han administrado los médicos.

"Todos los días ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones y a partir de ahí pues esperar a que él se reponga, esté lo suficientemente fuerte para que pueda ya pues continuar con su vida. Mientras tanto no se sabe cuantos días más va a seguir internado. Seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza para que salga adelante".

La noticia sobre el estado de salud de Daniel Bisogno se ha actualizado después de varios días en que la titular del programa Ventaneando había dado a conocer que el conductor estaba sólo en chequeos constantes por sus enfermedades.

"Son chequeos que se le están realizando, porque como lo hemos visto, de pronto cansadón, delgado... obviamente está muy bien atendido y es importante que esté checado de pies a cabeza", comentó Chapoy el pasado 9 de febrero, cuando comenzaron a trascender los rumores sobre la hospitalización de Bisogno, durante la madrugada del día 8.

"Le están haciendo estudios, dándole seguimiento a lo que ya tenía, trae un temita con el pulmón que él ya nos contará cuando venga", añadió.

La primera ocasión en que el también actor estuvo en estado delicado de salud se debió a un problema de várices en el esófago, registrado en mayo del año pasado.