Daniel Bisogno rompe silencio tras polémico video

Ciudad de México.- Daniel Bisogno calló a todos los que lo criticaron en redes sociales por un polémico video donde se le ve en un antro gay.

El 11 de junio salió a la luz una grabación en la que observa cómo el conductor de 'Ventaneando' se besa apasionadamente con otro hombre.

Inmediatamente comenzaron a correr rumores de que este hombre había sido la razón principal del divorcio de Bisogno y su esposa.

Sin embargo, el actor recibió con tranquillidad todos los comentarios que le hicieron sus seguidores de redes sociales y les contestó con una gran frase de María Félix en su cuenta de Twitter.





Pero lo más contundente del mensaje no fue eso, sino la respuesta que dio Bisogno a uno de los comentarios de este tuit, donde un hombre le dijo:

A este mensaje, que sugiere que esta no era la primer experiencia homosexual del conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno contestó con un contundente "¿Verdad que sí?"





Acto seguido el hombre invitó a Daniel a ir por unos tragos el fin de semanapara festejar su decisión de disfrutar y experimentar con su sexualidad ahora que está próximo a concluir su divoricio.

Aunque el conductor nunca se ha asumido como gay o bisexual, siempre ha dicho que no tiene prejuicios y que, de darse la oportunidad, no tendría problema con estar con alguien de su mismo sexo.

Lo que sí, es que esta no es la primera visita a un antro LGBT. De hecho, en el pasado Bisogno no ha tenido empacho en declarar que ha visitado no uno sino miles.