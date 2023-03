Daniel Radcliffe ¡va a ser papá!

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Daniel Radcliffe y su novia Erin Darke están esperando su primer hijo después de más de 10 años de noviazgo, así lo confirmó el representante del actor a PEOPLE.

El medio Us Weekly, obtuvo fotos de Darke mostrando su barriguita, mientras estaba fuera de su casa esta semana en Nueva York.

El protagonista de Harry Potter, comentó previamente a PEOPLE que él y Dark, están felices juntos.

"Tengo una vida muy agradable. He estado con mi novia durante una década, más o menos", agregó en una reciente entrevista.

"Con suerte, podremos hacer más en el futuro, pero ambos también escribimos, así que tal vez escribiríamos algo juntos en algún momento, y eso sería genial".

Fue en el año 2015 cuando Radcliffe se sinceró con la revista Playboy sobre enamorarse de Darke mientras filmaban una escena íntima juntos en la película.

"Ese es un registro maravilloso de nosotros coqueteando por primera vez. No hay actuación, al menos no por mi parte. Hay un momento en que ella me hace reír, y me río como yo y no como mi personaje. Era increíblemente divertida e inteligente. Sabía que estaba en problemas", aseguró Radcliffe.

La pareja ha mantenido una relación de bajo perfil desde que se conocieron en el set de la película How to Kill Your Darlings, del 2013 y hace más de un año, hicieron una aparición juntos en la alfombra roja para el estreno de la cinta La Ciudad Perdida, en Nueva York.