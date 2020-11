Daniela Álvarez le da la espalda a Lupita Jones

Reforma

Ciudad de México.- Tras los dimes y diretes que han surgido luego del percance entre la ex reina de belleza Sofía Aragón y Lupita Jones, para la actriz y conductora Daniela Álvarez, ex representante del certamen, las acciones de la directora de Mexicana Universal fueron simplemente inaceptables.

"Creo que están muy fuera de lugar, en lo personal no creo que una señora de su rango, emprendedora, empresaria y lo que quieras deba calificar de esa forma a chavas que llegan con ilusiones y sueños, dispuestas a que una organización las cobije y que se den de topes con eso.

"En mi opinión, no se ha manejado de la mejor manera en esta organización porque empoderar a las mujeres no es saber de qué pie cojean y torcerlo más, al contrario, es agarrar esa debilidad y ver cómo fortalecerla, lo cual no se ha hecho", expresó Álvarez en entrevista.

Y es que tras su experiencia, para la mexicana, de 27 años, existen muchas áreas en las que, tanto el certamen, como Jones deberían mejorar con el fin de posicionarlo a la altura de los concursos internacionales, que más allá de fijarse en la belleza física se centran en el verdadero valor de la mujer, algo que ve muy lejano.

"En mis redes di mi experiencia que fue muy extensa pero para qué seguir recalcando las negativas o deficiencias de la organización cuando tampoco están en diálogos o apertura de querer mejorar lo que se les está diciendo que está mal.

"Yo que ya fui a un certamen internacional, realmente te das cuenta de la magnitud del evento y que se enfocan en otras cualidades de la mujer, en que cada quien agarre lo mejor de sí mismas y de su País y lo muestre, y eso es algo que a mi me gustó mucho y que aquí aún hace falta", destacó.

Actualmente la artista participa en la telenovela La Mexicana y el Güero, una producción que, tras el escándalo ante la salida de Eleazar Gómez, quien fue arrestado por violencia física, ahora está lista para seguir adelante con la llegada de Ferdinando Valencia, quien fue seleccionado para reemplazar al actor y ya arrancó con grabaciones.

"La situación fue realmente lamentable y sorpresiva para todos, jamás hubiéramos imaginado algo así y como elenco tuvimos que apoyar mucho a la producción, darles menos lata para que ellos se pudieran concentrar en la búsqueda del nuevo Sebastián de la Mora.

"Ahora ya sabemos que es Ferdinando, es un gran reto porque se integra a un proyecto que va casi a la mitad, pero yo creo que fue una decisión muy acertada y que lo va a sacar muy bien, ayer (jueves) fue su primer día de llamado, me parece que andaba un poco nervioso, pero lo hemos recibido con los brazos totalmente abiertos", compartió.