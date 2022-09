Daniela Romo redescubre su repertorio para nuevos shows

CDMX.- En los casi 40 años que tiene como cantante profesional, Daniela Romo ha dejado huella con varios temas que ya son clásicos. Y aunque todos han sido formativos, algunos han adquirido nuevos significados con el paso del tiempo.

En entrevista, la intérprete de "Todo, Todo, Todo" y "Es Mejor Perdonar" dijo que, luego de años de interpretar ciertas piezas, algunas ya le evocan situaciones diferentes que cuando las grabó.

"De las canciones que son mías, creo que volví a escuchar 'Adelante Corazón' y desde que tuve cáncer ya no significó lo mismo. Todo se redimensionó. Creo que la sentí, la percibí de otra forma.

"Esa canción la empecé a cantar cuando era una jovencita y no tenía ni idea de muchas cosas, y sí, sé que le llega a muchas personas, pero todo cambia y me pone en una posición de agradecimiento, de motivación, que nunca antes", afirmó Daniela Romo.

Regresa Daniela Romo a los escenarios

Con 63 años recién cumplidos, y más de 18 millones de copias vendidas en toda su discografía, Daniela Romo está promocionando los conciertos que dará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, el 6 de octubre en Guadalajara y el 7 en Monterrey.

"Cumplí años (el 27 de agosto) y ni tiempo de hacer fiesta, ni nada de eso. Sólo los mensajitos, el cariño del público, el amor de mis seres queridos y con esto tuve. Yo, preparando conciertos, y una pachanga, no creo que me diera el tiempo. Lo que quiero es que vayan a celebrar conmigo esto que se llama vida y lo bien que la estamos pasando", señala Daniela Romo.

Para los recitales que tiene en el País, anticipa incluir piezas obligadas de su repertorio como "Celos", "Yo No Te Pido la Luna" y "De Mí Enamórate".

Aseguró que todas son parte de la esencia de su carrera, por lo cual no tiene contemplado estrenar nada nuevo.

"Sí quisiera, y quiero, pero no me dejan. Decía don Armando Manzanero, que en paz descanse: 'Tengo una más, y 100 y 150 canciones más y la gente quiere escuchar 'Esta Tarde Vi Llover', 'Somos Novios'. Entonces, esas cantamos. Hay canciones que ahí están, y estarán y no me canso de cantarlas", expresó la actriz de Vencer el Desamor.