Danna Paola confirma su relación con Alex Hoyer

La actriz y cantante Danna Paola ya no quiso esconder más su relación con el músico Alex Hoyer y reveló que se encuentra muy enamorada.

Es la primera vez que voy a hablar. Para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira", confesó la cantante.

Luego de su ruptura con Eleazar Gómez en 2015, nadie había conquistado el corazoncito de Danna, o al menos que se hiciera público, hasta ahora Alex Hoyer.

Pero, ¿quién Alex Hoyer, el nuevo novio de Danna Paola?

Danna quedó flechada por Alexander Daniel Hoyer Hurtado, nombre real del cantante, quien nació el 26 de julio de 1997, en Los Ángeles, California.

Alex comparte con la intérprete de 'Oye Pablo' su gran pasión por la música, y es una de las nuevas promesas del género pop urbano.

Junto con su familia, el también influencer se mudó a Monterrey, Nuevo León, y ahí fue donde comezó su gran amor musical. Empezó cantando covers que difundía a través de su canal de YouTube.

Al ver la aceptación de la gente, decidió hacer casting para la tercera temporada de 'La Voz...México', pero no fue aceptado.

El rechazo le dio más fuerza y lo volvió a intentar para la siguiente edición en 2014, donde logró entrar al equipo de Ricky Martin y fue eliminado en las rondas de playoffs.

Al salir de ese concurso, las puertas en el medio se le fueron abriendo poco a poco. Para 2017, Alex ya estaba participando en 'Kally’s MashUp', un melodrama juvenil de Nickelodeon.

Danna y Alex ya se conocían de tiempo, incluso el año pasado, durante su cumpleaños, la cantante le organizó una fiesta sorpresa con todo y mariachis; sin embargo, hubo quienes aseguraban que el influencer se estaba 'colgando' de la fama de la actriz y la estaba violentando emocionalmente, lo que inmediatamente negó Danna.

Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie", escribió Danna en sus redes sociales.

Ahora ambos se muestran muy enamorados disfrutando de esta nueva etapa de su vida.