Danna se disculpa con usuaria de X por ciberacoso

Archivo / Agencia Reforma / Danna se disculpó con la usuaria que tiene el dominio del nombre que ella quería usar en X, por los problemas causados

Ciudad de México.- Danna se disculpó con la usuaria que tiene el dominio del nombre que ella quería usar en X, por los problemas causados debido al ciberacoso que vivió.

"Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar.

"Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido que a todos que hagan lo mismo", escribió en sus redes.

La disputa se dio cuando Danna Paola dio a conocer que cambiaría su nombre artístico para solo dejarlo como Danna, lo que implicaría también cambiar sus redes sociales.

Sin embargo, ese dominio ya estaba ocupado por una usuaria, lo que provocó que la cantante pidiera ayuda para que le cediera el dominio.

"Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tiene que ayudar porque la señora no quiere yo digo que hagamos un complot, sí, que nos los regale, es que sí, es mi nombre, y la señora pues su Twitter ¿qué?... necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando", se le escucha decir a Danna en un audio que se viralizó en redes.

La usuaria @danna aseguró que recibió amenazas y ataques de cibernautas que le exigían se quitara el nombre de Danna.