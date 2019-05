Dará Bianca color a 'Frida'

Monterrey.- Después de interpretar por 17 años a la famosa Roxie Hart en Chicago, El Musical, en Broadway, el próximo gran reto de Bianca Marroquín es pintar la vida de Frida Kahlo en teatro.

Anoche, procedente de Nueva York, arribó la actriz y cantante a sólo una semana de su

boda con Joseph Schottland y de disfrutar su luna de miel en Tulum.

A su llegada a la Ciudad para presentar este miércoles y hasta el domingo Chicago, en el Showcenter Complex, Bianca compartió detalles de su siguiente proyecto.

"Acabado Chicago en Monterrey, el siguiente paso de Frida, El Musical, en Nueva York", confirmó Bianca.

"¡Qué honor, qué responsabilidad!, las dos lecturas que hemos hecho de Frida han sido bien difíciles porque ella tuvo una vida muy atormentada, pero de ahí nació y surgió mucho color y mucho arte".

Dijo que se trata de una historia de una mexicana, cuya producción es norteamericana porque los creativos son extranjeros.

Reveló que están en pláticas con Mara, sobrina de la pintora para los derechos de la historia, la cual cuando arranque, le pedirán que participe en la toma de decisiones.

Ponerse en los zapatos de la pintora le representa un gran reto porque durante las lecturas no ha contenido el llanto.

"Es muy difícil porque ella está con dolor físico todo el tiempo, (vive con) tragedia tras tragedia, decepción tras decepción, pero a la vez su pasión por el arte y su humor.

Imagínate que todo el primer acto es en blanco y negro y ya cuando ella descubre la pintura tiene color".

Bianca llegó sola a la Ciudad porque su marido tiene trabajo en Nueva York y allá están sus cuatro hijas.

"Estábamos muy tristes, que nos agarraba el nudo en la garganta y de que 'espérate, no es adiós'", expresó sobre la separación temporal de Joseph.

Bianca señaló que todo estuvo bien en la boda, a excepción que la familia de su ahora esposo se enfermó a causa del agua.

"Le dije 'sabes qué, no vuelvas a traer a las niñas a México', se enfermó todo mundo, la revancha de Moctezuma. Toda la familia de Joseph se enfermó, ya sabes, los microbios (en el agua)".

Incluso comentó que en los primeros tres días de su luna de miel, su marido tuvo temperatura.