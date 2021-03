De canciones infantiles a fiestas de narcos, así fue la vida de Cepillín

Agencias

Ciudad de México.- Esta mañana se dio a conocer la lamentable muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como 'Cepillín'.

El payasito, que se convirtió en presentador de televisión y cantante de música infantil, hace tres años ofreció una entrevista de su vida a detalle a Gustavo Adolfo Infante en su programa 'El minuto que cambió mi destino'.

En esta nota recordaremos lo más importante:

De acuerdo con la entrevista, aunque su padre era homofóbico y en varias ocasiones lo corrió de casa acusándolo de homosexual, fue quien lo orilló a la vida de payaso.

"No quiero jotos en casa, me decía, pero también me decía 'no seas payaso'", contó entre risas.

"Después de estudiar odontología surgió la idea gracias a Germán Robles de pintarme la cara para divertir a los niños y que no tuvieran miedo durante la revisión. Yo lo agarré como parte de mi personalidad".

Durante su trayectoria actuó para todo tipo de público, desde infantil y gente del gobierno hasta para el narco.

"Trabajo es trabajo. Yo conocí a Amado Carillo, trabajé para Carlos Quintero, entre otros. Me pagaban bien. Yo nunca le vi lo malo, mi trabajo no era atrapar a los malos", aseguró.

Su carrera despegó luego de su aparición en televisión pero tras años de éxito, decidió salirse por la puerta grande antes de enfrentarse a problemas más serios.

"Trabajar en tv es toda una odisea, nadie sabe lo que se vive detrás de la pantalla chica. Yo no tenía 'broncas' con nadie pero la gente sí quería broncas conmigo", dice.

Cepillín asegura que Raúl Velazco usó su popularidad para crecer.

"Llegó un momento que él manejaba todo el ambiente y un día me dijo "váyase". Yo nunca me dejé. Me sacó de televisión pero no del corazón de la gente". dijo.

Tras su éxito como payaso, decidió refugiarse en el circo por más de 20 años.

A últimos años su salud se debilitó.

"Mi adicción al cigarro me generó muchos problemas de salud, incluyendo tres infartos".

"Yo les recomiendo morirse. No se siente nada. Me gusta la vida pero una vez que pasas por eso, te das cuenta de muchas cosas".