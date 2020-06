De cantante callejera a artista global

Reforma

Ciudad de México.- En un momento, Tones and I cantaba en las calles de la costa este australiana para ganarse la vida. Fast forward en el control remoto ya cuenta con un hit global, "Dance Monkey", con más de mil 100 millones de clicks en YouTube.

Salvo despistados, prácticamente nadie medianamente enterado en la música se ha quedado sin oír a esta chica rubia de 26 años, multiinstrumentista, amante de las gorras y con una tremenda facilidad para poner a la gente a bailar.

Del otro lado del teléfono, desde Australia, donde ha roto todos los récords musicales posibles, Toni Watson (su nombre real) asegura que su meteórica fama no la ha mareado. Es más, muere de ganas de cantar de nuevo en las banquetas.

"No lo he hecho por más de un año, algo que me parece totalmente loco. Lo extraño mucho, pero había estado de gira. El único momento para salir a las calles podría ser éste, pero las autoridades no me lo permiten. Se haría una muchedumbre y eso va contra las restricciones. Definitivamente cantaré en las calles cuando pueda", comenta.

"Dance Monkey", además de una bomba bailable, es una reflexión sobre las expectativas que se les ponen a los artistas musicales. Gracias a su nueva disquera, la superestrella dice sentirse sin presiones.

"Entienden mis necesidades, que no siempre haré canciones que pongan a bailar, sino que también haré otras que serán lentas y hablarán de emociones distintas. Nunca escribo pensando en nadie más. Siempre escribo lo que quiero escribir, cosas que siento, son sobre mí, sobre mi viaje en esta vida".

Tones, como prefiere que le digan, jamás se imaginó vivir el cuento de Cenicienta que la golpeó. Cuando escribió "Dance Monkey", pensaba que su "carrera" seguiría siendo recolectar monedas y billetes de su público en banquetas.

"No tenía idea de cómo funcionaba la música en la radio, ni de cuánta popularidad debía tener algo para estar en un chart. Recuerdo que escribí esa canción en una cabina en el bosque en Queensland, encerrada en un armario. Fue en apenas media hora. Ya tenía una persona a la que le mandaba mi música, pero ni siquiera le pareció grandiosa cuando le mandé el demo".

"Ur So Fxxcking Cool", su más reciente tema, seguramente no será un éxito de las colosales proporciones de "Dance Monkey", pero a Tones no le importa. En esencia, se trata de una burla a las personas falsas, esas que pretenden tener vidas envidiables, algo que ella siempre ha odiado.

"Fui a una fiesta llena de gente así y me sentí fuera de lugar. No es divertido, me aburre ver eso. Es gente que actúa, que no vive, que se da aires de importancia. Yo soy lo contrario a eso: cuando voy a reuniones, jamás hablo de quién soy, qué he conseguido. Sencillamente me la paso bien y hablo con la gente".