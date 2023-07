¡De Chihuahua para el mundo!

/ Carlos Alberto Velázquez continúa poniendo en alto en nombre de Chihuahua / Carlos Alberto y Drake Bell durante su colaboración con el tema ‘Cielito Lindo’

Chihuahua.- Carlos Alberto Velázquez continúa poniendo en alto en nombre de Chihuahua, ha desarrollado una carrera gracias su talento, perseverancia y disciplina. Actualmente, reside en la Ciudad de México y pertenece a la agencia MV Talent de Manuel Vera.

Carlos Alberto compartió en entrevista para El Diario, que está llevando a cabo diversos proyectos, entre los cuales presentó hace unos días cuatro funciones de la Ópera Il Signor Bruschino de Gioacchino Rossini con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la batuta del gran maestro Rodrigo Macías y la dirección escénica de Oswaldo Martín Del Campo.

“Tuve la oportunidad de interpretar el rol protagónico de la Ópera Il Signor Bruschino de Gioacchino Rossini, y fue una experiencia excelente, dado que el director de escena Oswaldo Martín Del Campo se le ocurrió que todos fueran ciegos, me dijo tú siempre en la Ópera siempre tratas de adecuarte al mundo de los demás, los personajes no son ciegos en la historia y en esta ocasión cambio la historia”.

“Se trató de un concepto que llamó mucho la atención del público, quien tuvo la oportunidad de asistir a las cuatro funciones que dimos, en cuatro teatros diferentes. Esto representó un desafío para mí, ya que no había el tiempo de ensayar en los teatros”. “Compartí con grandes cantantes mexicanos dirigidos musicalmente por Rodrigo Macias y Oswaldo Martín Del Campo, uno de los grandes directores de escena que tenemos en este país, quien fue el responsable de la creación de este concepto denominado Ópera a Ciegas”, señaló.

Su ceguera ha sido su compañera

Carlos Alberto cuenta con discapacidad sensorial de la vista, no obstante, esto no ha sido impedimento para brillar en el campo artístico debido a su prodigiosa voz. Comenzó su carrera a una edad muy temprana, con clases de música a los seis años, y se centró en la ópera a los ocho años. En la actualidad tiene 26 años de experiencia, que lo respaldan.

“Yo llevé una vida normal, siempre con el respaldo de mi familia. A mí me gusta recalcar que soy una persona invidente, ya que la ceguera para mí no ha sido un impedimento para seguir adelante. Al contrario, mi ceguera es mi compañera, que me ha hecho aprender muchas cosas”, comentó.

Su colaboración con Drake Bell

Drake Bell, quien fue uno de los protagonistas de la serie Drake & Josh (2004-2007), llegó a la CDMX, como parte del Non-stop Flight Tour. El actor y músico forma es parte de la misma agencia de management del chihuahuense Carlos Alberto Velázquez, y los dos artistas llevaron a cabo una colaboración grabando un video en el que interpretaron el tema 'Cielito Lindo', el cual se difundió a través de Instagram y Tiktok y tiene miles de visitas.

El tenor chihuahuense durante la entrevista contó sobre esta experiencia que vivió al lado de Drake.

“Me siento muy afortunado de formar parte de esta agencia de Manuel Vera, ya que cuenta con un gran número de artistas a nivel nacional e internacional. Esto surgió de Manuel Vera y de su agencia MV Talent, quienes me invitaron a colaborar con Drake Bell. Me resultó increíble. Manuel tiene la intención de que haga este tipo de colaboraciones con artistas para que en un futuro se pueda llevar a cabo un proyecto muy interesante y que en su momento daremos a conocer”.

“Fue una gratificante experiencia el compartir con Drake, ya que es un artista muy sencillo y trabajar con él es increíble, se puede apreciar en el video, fue algo que se dio natural y sin duda los más grandes artistas resultan ser las personas más sencillas, esa es la enseñanza que me ha dado esta carrera. El video se ha difundido por las redes sociales de Instagram y en el Tiktok de Drake, donde se han registrado múltiples reproducciones”, expresó.

Lo que viene

“El día 25 de agosto, efectuaré mi debut en Alemania, acompañado por la Orquesta de Mannheim. Se llevará a cabo una gala de Ópera y Ballet, en la que participaré con otros cantantes. También comenzó a participar en una producción del Palacio de Bellas Artes de la Ópera ‘Florencia en el Amazonas’ de Daniel Catan, un destacado compositor mexicano, este año se ha estado presentando esta Ópera en diversos teatros del mundo. En septiembre participaré en el concurso Internacional Operístico Alfredo Kraus en las Palmas de Gran Canaria, España, lo cual me hace muy feliz”, contó.

“Soy muy afortunado de hacer lo que más amo, que es cantar, de tener siempre el apoyo de mi familia, amigos y en este caso de todo el público chihuahuense que siempre ha ayudado desde que empecé mi carrera y me siento muy afortunado”, concluyó.