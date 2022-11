De grandes sueños

Susuky Cortez

El cantante Andrés Salas González de 9 años de edad, ha demostrado que su gran pasión es cantar, algo que disfruta al irse abriendo camino.

Después de vivir una gran experiencia dentro del reallity ‘La Voz Kids 2022’, donde tuvo como coach a la cantante María León, el oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, el solista presenta su primer material discográfico.

“A mí me gusto cantar desde chiquito, mi papá también canta y él me dijo que me aprendiera una canción que se llama ‘María’ y desde ahí empecé a cantar desde los 4 años y desde ahí he seguido”, dijo Andrés a El Diario.

“Participar en la voz, fue una gran experiencia, estuve muy nervioso, porque pensaba que no quedaría, pero si me quede de hecho voltearon las cuatro sillas, cante la canción ‘Que no quede huella’ de Bronco, y estuvieron como coaches Joss Favela, Paty Cantú, Mau y Ricky y María León a quien elegí como coach, está muy bonita y me dio muchos consejos”, comentó el nuevo artista chihuahuense.

Gracias a su talento vocal lo han invitado a eventos escenarios como el concierto de la cantante María José.

De la mano con la academia de educación artística Capo y Coda, donde estudia junto con sus compañeros, grabaron un disco tributo a Juan Gabriel, el cual próximamente se lanzará y contendrá 10 canciones del ‘Divo de Juárez’.

“Tengo alrededor de ocho meses en la academia de canto, donde me están enseñando a vocalizar entre otras cosas y ya grabamos este disco, vienen muchas sorpresas, no puedo platicar mucho, pero espero pronto venir de nuevo a presentar el disco, el cual grabamos con mucha emoción”, indicó.

Andrés cursa el cuarto año de primaria, y aseguró que su cantante favorito es Pedro Fernández, y espera algún día poder conocerlo y cantar con él.

“Agradezco a toda la gente que me sigue y me han apoyado siempre, espero ser una más gente a conocer mi proyecto como solista, los que aún no me siguen en mis redes sociales los invito a que lo hagan”, puntualizó.

