De linaje musical

Camila Alexa Acevedo Terrazas, ganadora del Concurso de Solitas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (OSJUACJ) se presentará por primera vez en la honrosa posición, en el ‘Concierto para Oboe’ que tendrá lugar mañana 22 de octubre en el Centro Cultural Paso del Norte.

La estudiante del quinto semestre de la licenciatura de Música, de 20 años de edad, resultó seleccionada en marzo pasado, luego de responder a la convocatoria en la que también salieron ganadores Vianney Andrea Pérez (flauta) y Rey David Chacón (guitarra), quienes ya dieron sus respectivos recitales.

“Se generó un concurso donde los alumnos de la licenciatura podíamos audicionar, grabamos los videos, los enviamos y se anunciaron a los ganadores. Este es el tercero y último concierto de este semestre”, comenta Camila Acevedo.

“Es mi primera presentación como solistas, llevo tiempo preparándome para este concierto. Voy a tocar el Concierto para oboe en Do mayor de Mozart”.

Quien es parte de la OSJUACJ desde 2017 apunta que la orquesta dirigida por Lizandro García interpretará la obertura ‘Armida’ de Joseph Haydn, para luego dar paso a la composición que da nombre al evento.

Además del acompañamiento de García, la joven se ha preparado bajo la guía del maestro de oboe Ricardo Domínguez.

Lo trae en la sangre

La inclinación musical a Camila le viene en los genes. Es hija del músico y profesor Iván Acevedo, y nieta de José Luis Acevedo, quien hizo historia en esta frontera con su orquesta.

“La música se me inculcó desde los tres años, mi papá me enseñó a leer música antes que palabras, me enseñó a tocar el piano, la guitarra, a cantar, y cuando tenía 10 años entré a las Agrupaciones Musicales Comunitarias, primero al coro y dos años después me presentaron el oboe”.

Camila añade que era tanto el tiempo que pasaba tocando que se dio cuenta que podía continuar sus estudios profesionales en ese ámbito.

“Es la alumna de música más dedicada que he conocido en mi vida. Nuestras tardes y noches siempre son musicalizadas gracias a su estudio constante. Hace casi 10 años optó por hacer de la música, de su oboe para ser más específicos; su camino a seguir”, expresa Iván Acevedo.

“Los invito a presenciar un concierto que mi hija ha preparado con mucho esmero, estoy seguro quedarán muy complacidos de ver cómo en nuestra comunidad hay artistas comprometidos como ella”, agrega el orgulloso papá.

Concierto para oboe

22 de octubre a las 7:00 p.m.

Centro Cultural Paso del Norte

Entrada libre con boleto

Boletos disponibles en el Centro Universitario de las Artes (CUDA), hoy de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.