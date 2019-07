De Nigris en contra del matrimonio gay; Niurka explota

Ciudad de México.- Cada quien es libre de pensar como quiera, eso está claro, sin embargo, siendo famoso las opiniones cobran muchísima más relevancia.

Hoy Poncho de Nigris se colocó en el ojo del huracán luego de expresar en Twitter que está a favor de la familia 'de diseño original', en pocas palabras, está en contra del matrimonio igualitario.

Como era de esperar, el mensaje generó controversia, mientras algunos lo apoyaron, otros lo criticaron, entre ellos Niurka.

La reina de la polémica rechazó rotundamente el pensamiento del actor y escribió lo siguiente:

"No seas pend… todos somos iguales, todos comen y todas cag…”, dijo Niurka.

Luego de esto, el tema se viralizó y De Nigris le contestó y hasta le dijo 'viejita'

"Colgarme yo no sabia quien eras yo te puse en tu lugar por tu mente tan nefasta dos tu si sabes quien soy y tu si te puedes cogar D mi pero ese no es el punto el punto es q una mujer y padre voten a sus hijos les da derecho a cuidar hijos y un gay q puede dar amor no puede hello https://t.co/iAtIurqR8W

— Niurka Marcos (@NiurkaMarcosTv) 26 de julio de 2019

Para finalizar Poncho escribió lo siguiente:

"Jajajaja no se ganghen, cada cabeza es un mundo y cada quien que haga con su vida lo que quiera, nadamas no salpiquen a terceros y todos felices y contentos. QUE VIVA EL AMOR!".