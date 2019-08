De primer actor a chofer de Uber tras sobrevivir al cáncer

El primer actor Sergio DeFassio sigue padeciendo los estragos del tumor cancerígeno en la cabeza que lo tuvo al borde la muerte hace algunos meses.

Mostrando las secuelas de la complicada operación a la que fue sometido, DeFassio contó en entrevista para el programa Ventaneando que, al no encontrar trabajo como actor, ahora es chofer de Uber.

"Tengo que trabajar, tengo que producir. Yo ya había estado haciendo lo de Uber con mis amistades y entonces pues ahora no tiene nada de malo que vuelva hacerlo. Mientras no tenga trabajo de actor pues voy a estar en Uber”.

Y agregó: “Entonces me subo a un coche y soy Uber, la gente me ve y dice mira un artista de Uber... no tiene nada de malo. Al contrario, los hago reír, les cuento chistes y me dan una feria, que bonito es eso”.

Sin embargo, el artista no perdió la oportunidad de pedir trabajo en el medio artístico. “Les hago un llamado a las televisoras de que ya estoy mejor que me voy dos semanas y que regresando ya puedo trabajar en todos lados, ya puedo hacer cosas. Mi cerebro esta reaccionado y ya tengo la memoria que eso yo tenía también miedo”.

Respecto a su salud, Sergio contó: “la buena noticia es que tengo el 99.9 % de posibilidades de ya no necesitar nada, ni las radioterapias, ni mucho menos las quimioterapias. Entonces es una buena noticia”.

De la misma forma, el primer actor reveló que gracias a su enfermedad pudo reencontrarse con sus hijos, a quienes no veía desde hace varios años y finalmente agradeció la ayuda de algunos de sus colegas, quienes al saber de su padecimiento no dudaron en brindarle su respaldo.

“Me ayudó mucho Carmen Salinas con el inmunocal, Pedro Fernández, a Carlos Bonavides, a Sandarti, todos lo que han estado junto a mí. Carmen Salinas me manda de comer pan, pero para tres meses. Huevos, tengo huevos como para regalar, aceite arroz, frijoles... todo”, concluyó.





Fuente: www.elimparcial.com