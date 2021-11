De recuperar el conocimiento, Carmen Salinas no podría volver pronto a trabajar

Agencias

Ciudad de México.- La familia y los fans de Carmen Salinas siguen al pendiente de su evolución médica y esperan que pueda salir del hospital tras la hemorragia cerebral que sufrió.

Aunque lo más importante es su salud, también varios se preguntan qué será de los proyectos en los que actualmente participaba la primera actriz, quien siempre ha sido muy trabajadora.

Ahora, en redes sociales la familia de Carmelita dio un comunicado para informar que, en caso de que recupere el conocimiento, no podría regresar al trabajo a corto plazo.

"A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos”, informaron.

Asimismo, agradecieron todas las muestras de cariño que han recibido por parte del público.

"Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia.”

No se irá de México

Aunque se ha rumorado que podrían trasladar a Carmen Salinas a Estados Unidos, su familia planea dejarla internada donde actualmente se encuentra.

"No tenemos por qué moverla, gracias a dios hemos recibido infinidad de propuestas de trasladarla a donde queramos, no nada más él (Eugenio Derbez), de mucha gente, y del Instituto de Neurología, el director de ahí nos habló para decir que está a nuestras órdenes. Los doctores dijeron que no hay por qué moverla, está perfectamente bien atendida y con lo necesario”, dijo su sobrino Gustavo Briones.