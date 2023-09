De regreso a los ochenta con Magneto

La onda retro del grupo Magneto hizo volar a los más de 10 mil chihuahuenses que se dieron cita en la Plaza del Ángel, quienes, como parte de la celebración por las fiestas patrias, se unieron a las voces de sus integrantes para cantar y bailar con ellos sus más grandes éxitos.

Como antesala al acto protocolario del tradicional Grito de Independencia, el grupo mexicano conformado por Elías Cervantes, Alan Ibarra, Mauri Stern, Tono Beltranena y Hugo de la Barreda, demostró en su acto el por qué sigue en el gusto de chicos y grandes.

La boyband sensación de finales de los 80´s y principios de los 90’s, que este año festejó 38 años de su fundación, hizo bailar y cantar no solo a sus seguidores más fieles, sino también a las nuevas generaciones que se vieron contagiadas por el buen ambiente que desprendía desde el escenario, que retumbó con sus coreografías ya conocidas.

La presentación incluyó sus temas más emblemáticos, desde los románticos “Para siempre”, “La puerta del colegio”, “A corazón abierto”, “Malherido” y “Mi amada”, hasta las icónicas “Eva María”, “Sugar, sugar”, “40 grados” y “Vuela vuela”.

Con sus interpretaciones, lograron con su carisma e inagotable energía encender aún más el ánimo festivo, que se vive con motivo del 213 aniversario del inicio del movimiento independentista en México.

Debido al gran recibimiento del público, descendieron del escenario para caminar entre los asistentes. Además dedicaron unas palabras a los chihuahuenses que se dieron cita para verlos, a quienes agradecieron por las muestras de cariño.

Como no podía ser de otra manera, la agrupación cerró su intervención entonando su más grande éxito, momento en el que hasta quienes decían no conocerlos, se unieron a la multitud completa para cantar a todo pulmón que, en efecto, para volar no hace falta equipaje.