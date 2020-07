De vocalista de la Arrolladora a repartidor de comida; la triste historia de Jorge Medina

El ex vocalista de la Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina, es uno de los artistas que se han tenido que adaptar a la falta de trabajo causada por la contingencia ante la pandemia del Covid-19. Y es que la falta de apertura de los escenarios ha hecho que el cantante decidiera unirse al grupo de repartidores de Uber Eats.

Más que por necesidad, Medina dijo que lo hizo por una recomendación de su representante, esto con el fin de no dejar de percibir ingresos y de poder mantenerse activo pues aseguró que, a pesar de no estar en un periodo de emergencia económica, decidió deshacerse de parte de su colección de relojes que no utilizaba, también vendió y de su ganado.

Además de formar parte de Uber Eats, el cantante se dedicó a repartir alimentos de forma independiente en su pueblo, desde donde ofreció sus servicios para llevar “carnita asada” a sus vecinos:

Carlos el coordinador de mi gira emprendió un negocio de pollos asados y carne asada y durante dos fines de semana yo fui Uber Eat, osea a través de mi pagina personal y con mis amigos del rancho, del pueblo, porque es un pueblo grandecito este yo les decía no salgan de sus casas, porque la gente del pueblo sale y no creen entonces yo fui a eso

Medina dijo que no le avergüenza el hecho de tener que vender parte de sus cosas, pues asegura que la colección de relojes casi no la usaba y prefirió ayudar a sus amigos (Foto: Instagram @j_medina37)

Medina ha dicho que no siente ninguna vergüenza al tener que empeñar algunas de sus pertenencias, pues le ha servido para ayudar a algunos de sus amigos, pues quiso comprometerse con ellos y apoyarlos:

No puedo gastar yo ahorita tengo comida en mi casa gracias a Dios y ya vendí la mitad de mis vacas. Yo tengo una colección de relojes guardada y yo no me pongo relojes ya desde hace como tres años y entonces dije bueno voy a vender las joyas porque, qué vergüenza me va a dar, ¿qué tiene de malo?

ENTRE ARTISTAS QUE PALEAN LAS DEUDAS POR EL COVID-19 Y OTROS QUE LO COMBATEN

La actriz ha tenido que enfrentar al coronavirus desde casa, en donde la acompañan su esposo, una amiga y su hijo (Captura de Pantalla: Youtube @ÉrikaZaba)

Lo único peor que no tener donde trabajar es, además, haberse contagiado de Covid-19. Algunos de los artistas han tenido que mantenerse en casa como la ex-OV7 Érika Zaba, quien mantiene una estrecha relación con sus seguidores a partir de su perfil de videos Youtube y a través del cual informó a sus seguidores que sobre su contagio, incluyendo a su amiga y trabajadora del hogar con quien convive. Todos ellos recibieron atención médica y se mantuvieron en cuarentena para evitar esparcir la enfermedad.

Otra artista que ha padecido en carne propia el Covid-19 es Cecilia Romo, quien ha tedio que ingresar y salir constantemente de hospitales debido a que las secuelas de la enfermedad han ido empeorando cada vez más. Según su hija y principal contacto con sus seguidores, Claudia Romo, la actriz ha sido sometida a cuatro procedimientos quirúrgicos y ha sido internada en tres diferentes ocasiones.

Cecilia llegó al hospital mostró una actitud positiva, cantando, platicando y riendo (Foto: Instagram/ @claudiaromoedelman)

Esta situación ha hecho que Cecilia Romo y su familia direccionen recursos económicos para solventar los costos de una atención privada para la primera actriz, que ahora mismo sigue internada en la zona de sur de la Ciudad de México, un reconocido hospital.

Otra famoso que padeció por el Covid-19 fue Raymundo Capetillo, que enfermó sin conocer cómo fue que se contagió de la enfermedad y tras ocho días padeciendo los síntomas, falleció en un hospital. Raymundo lamentó no haber podido encontrar a una hija perdida a la cual había intentado buscar desde su juventud luego de que la madre de la bebé se la llevara a Estados Unidos.

Fuente: www.infobae.com