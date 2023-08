Chihuahua.- Hoy, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua ofrecerá un concierto denominado ‘La música y las letras de Zarathustra a los Beatles’ bajo la dirección del maestro David Pérez Olmedo, que tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad a las 8 pm con acceso gratuito con cupo limitado.

El evento se llevará a cabo en el marco del sexagésimo Aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, así lo informó el maestro Pérez Olmedo en entrevista para El Diario.

El Director Pérez Olmedo compartió como ha llevado a cabo la preparación de la OSUACH para un concierto que tendrá programa muy interesante que los asistentes podrán disfrutar esta noche.

“La preparación ha sido sumamente encantador, ya que ha sido vinculada dos áreas de la universidad, tales como la orquesta sinfónica, desde luego a la parte de comunicación de la misma orquesta y a la Facultad de Filosofía y Letras. Nos han brindado un apoyo incondicional para contar narradores en el concierto que explicaran los textos de los cuales la música está pensada”

“Es un programa que combina las obras literarias, las letras y la música porque hay una relación entre ambas formas de expresión y todos los asistentes a este concierto podrán disfrutar de un repertorio muy interesante”, dijo.

Refirió que en la primera parte del concierto va de ‘Zarathustra de Straus’ obra literaria de ‘Nietzsche’ pasando por ‘Egmont’ de Beethoven con el texto de ‘Goethe’. También podrán escuchar un poema de Neruda musicalizado por Blass Galindo, así como una obra que es un estreno en Chihuahua denominada “Soy desierto” basada en el canto cardenche de la compositora Andrea Chamizo.

“Y en esta primera parte terminamos con ‘In the Hall of the Mountain King’ de la Suite de Peer Gynt este gran personaje de Henrik Ibsen. En la segunda parte del programa será música de los Beatles. Los textos hablarán sobre esta gran leyenda de la música, todo lo que han logrado desde su creación. Esto está relacionado con la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba pasando en la facultad en ese momento. Los Beatles fueron un referente auditivo y musical hace 60 años, los mismos que la Facultad de Filosofía y Letras está celebrando”, comentó.

¿Qué le aporta este concierto?

“Me produce una gran satisfacción poder compartir música con un público excepcional y con una orquesta que sin duda se ha entregado en los ensayos y no me queda duda de que también se va a entregar para el público en este concierto”, indicó.

Pérez Olmedo es reconocido como uno de los jóvenes directores y compositores mexicanos más destacados por su capacidad para dirigir orquestas y bandas sinfónicas, así como de agrupaciones de música de cámara y ensambles de música contemporánea. El maestro David compartió cómo ha sido su integración en la OSUACH, su encuentro con los músicos y los ensayos y cómo se ha sentido en este nuevo desafío en su carrera musical.

“Ha sido una integración muy fraterna, tanto de los músicos de la orquesta, así como de todo el personal administrativo y desde luego, de todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua que me han recibido con mucho cariño, así como de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y, por supuesto, del rector que me ha recibido con las puertas abiertas y hemos trabajado muy bien”.

“Nos ha ido muy bien en los ensayos, con un trabajo muy profesional, tenemos una orquesta en la universidad con una calidad excepcional, músicos muy comprometidos en su labor y que han hecho un trabajo extraordinario en estos tiempos. El encuentro con los músicos fue muy amistoso y con respeto y sobre todo con muchas ganas de crecer y hacer música juntos. También de proponer un repertorio muy interesante”

“Estoy muy satisfecho con este nuevo desafío para mi carrera como director profesional, ya que estoy muy contento de que este crecimiento se dé a través de una institución tan comprometida con la cultura como es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estoy muy contento de asumir este cargo y este reto de hacer mucha música, llevar a cabo estrenos de compositores mexicanos y chihuahuenses, una programación muy viva y versátil donde podamos tocar a los grandes compositores, pero también a nuestros grandes talentos locales”, enfatizó.