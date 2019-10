Debuta Jim Carrey como novelista

Nueva York.- Jim Carrey debuta en el mundo de la literatura con la novela Memoirs and Misinformation, en la que trabajó junto a Dana Vachon.

En el libro, se abordan temas como la fama, la actuación, el romance y otros temas con los que Carrey está familiarizado.

Memoirs and Misinformation se publicará en mayo de 2020. Carrey, quien planea salir en una gira de promoción, ofreció el siguiente descargo de responsabilidad: "Nada de esto es real y todo esto es verdad".

El protagonista de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos no es el primer actor que incursiona en la literatura, pues anteriormente histriones como Tom Hanks, Ethan Hawke y Sean Penn se han dedicado a la escritura.