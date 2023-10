Debuta José Eduardo Derbez en el doblaje

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A José Eduardo Derbez no le gusta tener expectativas sobre la vida y el trabajo. Pensar en el futuro no es algo que haga a menudo, más bien, comparte, prefiere ser sorprendido por lo que se le va presentando en el camino.

Su meta principal es divertirse y continuar haciendo lo que más le gusta, que es trabajar, ya sea en cine, televisión o teatro.

"No me gusta mucho futurear. Amo mi trabajo y me gusta mucho trabajar, ahorita voy muy bien y voy a seguir haciendo lo que me gusta, vienen más proyectos y eso es lo más importante, que haya chamba. Estoy en un momento que estoy disfrutando y gozando mucho, porque hay salud y hay amor también", aseguró en entrevista.

Pero la vida sí que le ha regalado gratos momentos al actor de 31 años, pues recientemente fue convocado para darle voz a Valentino, en Wish: El Poder de los Deseos, la cinta animada con la que Disney quiere celebrar su 100 aniversario el próximo 23 de noviembre con su estreno en cines de México.

"Desde hace mucho tiempo tenía la ilusión de hacer un doblaje y cuando se dio la oportunidad, la verdad es que me emocione mucho. Creo que todas las películas de Disney tienen un mensaje muy bonito y algo que le deja mucho a los niños y adultos. Siempre sales de ver una película de estas muy contento, por eso me emocioné cuando supe que formaría parte", contó.

La cinta está ambientada en un reino ficticio y sigue a una nueva heroína, Asha, quien junto a Valentino, una pequeña cabra marrón, intentará derrotar a un villano autoritario capaz de cumplir cualquier deseo.

"Es un personaje muy bonito, que le va a gustar a la gente porque tiene comedia, es de buen corazón y al mismo tiempo puede ser sarcástico. La idea era hacerlo lo más parecido a lo que es en inglés, pero le puedes meter un poquito de tu cosecha, sobre todo en los tonos. No me dieron mucha información, lo poquito que llegué a ver me gustó mucho", adelantó.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo actualmente abarca todas las facetas posibles como artista, desde la de conductor como parte de Miembros al Aire, en teatro con La Clase, junto a Mauricio Islas, hasta los programa de concursos como Veo Cómo Cantas.

Recientemente, sumó un renglón más a su currículum, pues viajó a Argentina para protagonizar una película junto a actores como Adrián Suar (Solamente Vos) y Maggie Civantos (Vis a Vis).

"Estuve dos meses en Argentina, primero me dio mucho miedo, porque no conocía a nadie por allá, me fui con bastante miedo pero lo disfruté mucho", detalló.

El protagonista de Mi Tío (2022) dijo sentirse cómodo en México y no intenta perseguir el sueño hollywoodense, como su papá o su hermano Vadhir Derbez.

Pero sí puntualizó que seguirá conviviendo con su famosa familia en el reality show De Viaje con los Derbez, tanto como le sea posible. El programa de Prime Video actualmente cuenta con tres temporadas.

"Estamos en veremos para otra temporada, pero muy pronto puede ser que sí, estaremos haciéndolo hasta que la gente quiera. Desde la primera temporada nos fue muy bien, no pensamos ni nos imaginamos el éxito que iba a tener, es un proyecto que gozamos mucho y aprovechamos para estar juntos, para platicar", dijo.