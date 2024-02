Debutará Ricardo Guzmán en Nueva York

El músico chihuahuense Ricardo Guzmán Terrazas presentará su debut como director invitado del Dartmouth College Wind Ensemble, una agrupación seleccionada para actuar en la Cornell University como parte de la conferencia de la Directors National Association. El concierto tendrá lugar este viernes 23 de febrero

El músico chihuahuense Ricardo Guzmán Terrazas tiene una amplia trayectoria como director de orquesta, quien ha destacado en el ámbito musical dentro de la composición y dirección de orquesta. Su pasión por la música la descubrió desde su infancia, iniciando su camino con sus estudios de corno francés. Ha ido abriendo camino participando en diversas orquestas juveniles de Chihuahua, al mismo tiempo tomando cursos con reconocidos directores de orquestas nacionales e internacionales.

Es fundador y director de la ‘Orquesta Sinfónica con causa’, un proyecto con el objetivo de ayudar a través de la música realizando conciertos a beneficio de causas sociales y proyectos comunitarios.

El director chihuahuense, destacado por su carisma, cercanía e interés por llevar la música a diferentes niveles de comprensión a través de un trabajo con los públicos y las nuevas audiencias, en entrevista con El Diario compartió esta experiencia que se encuentra viviendo como director invitado del Dartmouth College Wind Ensemble, una agrupación que ha sido seleccionada para actuar en la Cornell University como parte de la conferencia de la Directors National Association. El concierto tendrá lugar este viernes 23 de febrero en “Bailey Hall” de la Universidad de Cornell, ubicado en Ithaca, New York, Estados Unidos.

“Esta invitación fue a través del Doctor Brian Messier, director del Dartmouth College Wind Ensemble, quien también creó el Mexican Repertorie Initiative y ha estado siempre atento a que los compositores mexicanos continúen creando música nueva para banda sinfónica. Esta experiencia me ha resultado sumamente grata y me siento plenamente satisfecho, así como comprometido en representar a mi estado y mi nación, aunque en particular dar a conocer la música de bandas sinfónicas que, en ocasiones, se desconoce de este amplio repertorio. En México, se ha estado en caminando poco a poco, sobre todo en la Banda Sinfónica de la Universidad Autónoma de México que dirige el maestro Luis Manuel Sánchez, y de la cual soy director asistente y me siento sumamente contento también de ser parte”, dijo.

El concierto estará compuesto por obras de la Mexican Repertoire Initiative que el director del Dartmouth College Ensemble: Brian Messier, ha creado con el propósito aumentar la exposición y representación de los compositores mexicanos, comisionando la creación de nuevas obras.

“Me complace mucho poder formar parte de este concierto, el cual estoy convencido será majestuoso, y mejor que con obras de la Mexican Repertoire Initiative, además de la oportunidad para hacer mi debut como director invitado en Estados Unidos”

“Estaré dirigiendo una magnífica obra del compositor mexicano Jorge Sosa, quien ha creado diversas composiciones mezclando música tradicional de todo el mundo, canto, repertorio vocal polifónico, ritmos afrolatinos, jazz, entre otras. La pieza que dirigiré se titula “Descarga”, lo que implica que tiene una intensa transferencia de energía, se inspira en ritmos de salsa, mambo y otros estilos musicales latinos. En palabras del propio Jorge Sosa, esta obra nos traslada en un mundo en el que la apasionada energía del jazz latino se encuentra en armonía con la riqueza de la música sinfónica”, indicó.