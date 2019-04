Decálogo para ser feliz

NO TE ENCADENES

Recuerda que en este fugaz espacio entre nacer y morir al cual llamamos vida, todo es temporal, incluso nosotros. No puedes controlar el entorno. Mientras no aceptes la realidad, tu mente seguirá peleando contra tus deseos de cómo te gustaría que fuera la vida y en esa lucha se te va eso, la vida.

No tengas anclas. Nada te pertenece, ni siquiera nosotros mismos somos nuestros. Todo forma parte de todo y nada es de nadie. No aprisiones tu espíritu a lo material. Sé feliz sin dependencias.





NO ENVIDIES

No venimos a competir. Jamás compares tu vida con la de otros, si un día lo haces; que sea con los que tienen menos, así sabrás qué tan bendecido eres. No pierdas tiempo volteando a ver qué tan rápido avanzan los demás. Enfócate en quien quieres ser y porqué razones deseas ser recordado.





AYUDA A LOS DEMÁS

No te imaginas la satisfacción que se puede encontrar al ayudar a alguien. No esperes que te paguen el favor, el sentimiento de ser útil para el mundo es en sí tu propia paga. No hay mejor regalo que el amor al prójimo, ser servicial te llevará muy lejos. Vivimos en un mundo redondo, no importa en qué dirección caminemos, nos volvemos a encontrar de frente y es preferible encontrar sonrisas que tener que bajar el rostro.





TRÁTATE CON AMOR

Alimenta bien tu cuerpo, muchos desearían más vida y más salud.

Alimenta tu mente, rodéate de personas que te llenen de positivismo. Lee buenos libros, disfruta buenas películas, escucha buena música, observa la naturaleza y convive con ella.

Alimenta tu espíritu, ora, medita, escribe, regálate espacios de silencio y soledad para quererte, vacíate de todo y llénate de Dios. Respira.





CREE EN DIOS Y EN LOS MILAGROS.

No te desveles ni pierdas tu paz interior, lo que ha de ser será por o obra y gracia de Dios. Confía, los milagros suceden día con día para quien cree. Aquel que no tiene una fuerza mayor a la cual aferrarse, en el primer viento se pierde. Aquel que tiene una fuente infinita, un manantial naciente, jamás se seca. Cuando aceptas a Dios como padre, ni el tiempo, ni la vida, ni la muerte, podrá separarte de su amor. No importa la edad que tengas, siempre hace bien tener un padre amoroso al cual acudir y sentirnos de nuevo niños en sus brazos protectores.





SÉ ÍNTEGRO

Que lo que piensas, lo que dices y lo que haces tengan siempre el mismo común denominador. Vive de tal manera que tus hijos sientan orgullo al hablar de ti. No calles ante una injusticia. No te vendas, no compres relaciones. Lo que realmente tiene valor, no tiene precio. Busca lo bueno, lo justo y lo limpio, ante los ojos de Dios y las cosas correctas llegarán por añadidura. No busques la admiración y el reconocimiento de los demás, busca su amor y su respeto. Que quieran estar de cerca tuyo porque eres ejemplo al hablar y al vivir.





AGRADECE

El ser agradecido es una manera de mostrar aprecio por aquello que han hecho por ti. Es una forma de reconocer la generosidad con la que hemos sido tratados. El estar agradecido mantiene la mente centrada en lo que tienes, en vez de pensar en aquello que te falta. Aquellas personas que han perdido el valor del agradecimiento, generalmente asumen que la vida tiene la obligación de darles cada día la oportunidad de disfrutar de todo y no es así. Todo lo que está por debajo del cielo tiene caducidad, incluso tú.





CONVIÉRTETE EN PADRE

La paternidad no es exclusiva de la sangre. Sino del amor. Ten un hijo porque no encontrarás mejor motivación para ser una mejor persona. Todos nos convertiremos en historia, si no tienes hijos, ¿quién seguirá contando la tuya?

Conviértete en padre si quieres conocer el verdadero amor.





AMA

Ama todo lo que puedas, todo lo que quieras, lo que eres, lo que veas, lo que toques, lo que existe. Vuélvete el amor en todas sus formas y expresiones. Amar al universo tiene una bella recompensa, sentirse amado de maneras infinitas.





VIVE

No sólo sobrevivas. Viaja, besa, canta, baila, llora, ama, perdona, olvida, recuerda. Ejercita al corazón sintiendo. Que no te encuentre el ocaso de la vida esperando la muerte, sino que nos encuentre la muerte habiendo vivido a manos llenas. Es inminente que el tiempo hará envejecer tu cuerpo, que envejezca el corazón es opcional. Vive, un día ya no podrás hacerlo.





