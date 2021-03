Decide Disney estrenar 'Black Widow' por streaming

Reforma

Ciudad de México.- Disney estrenará directamente en su plataforma de streaming los tres proyectos más importantes del estudio para esta temporada: Black Widow, de Marvel; Cruella, una cinta live-action derivada de 101 Dálmatas, y Luca, la nueva cinta de Pixar.

El gigante del entretenimiento confirmó este martes en un comunicado que continuará con la estrategia de lanzar sus nuevos títulos en cines y en Disney+ el mismo día, una medida impuesta por la pandemia del coronavirus y que se alargará hasta el verano como mínimo, a pesar de la reapertura de las salas.

De esta manera, Cruella se estrenará el 28 de mayo y Black Widow llegará al público el 9 de julio.

Para ver ambas películas en la plataforma habrá que abonar un cargo extra que se sumará a la tarifa mensual de Disney+, y que en EU será de 30 dólares, aunque varía en cada país.

Quien lo desee, y según la situación de la pandemia en su territorio, podrá acudir al cine pagando el precio habitual de una entrada.

Por su parte, Luca, el filme de Pixar que transcurre en la costa italiana, se lanzará exclusivamente por el servicio de streaming el 18 de junio, sin coste añadido, un movimiento que imita el estreno de Soul.

El jefe de Distribución de Disney, Kareem Daniel, justificó esta decisión como una manera de "adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor".

"Al disponer de una estrategia de distribución flexible en un mercado que está comenzando a recuperarse de una pandemia global, podremos continuar ofreciendo las historias de The Walt Disney Company a familias de todo el mundo", opinó Daniel en el comunicado.

La estrategia tomó por sorpresa a la industria cinematográfica, que esperaba retomar su funcionamiento habitual en verano, al menos en Estados Unidos, donde la campaña de vacunación avanza a buen ritmo.

Además, la compañía llevaba aplazando todo un año el lanzamiento de Black Widow para hacerlo en las mejores condiciones posibles, pese a que el estudio ya ha estrenado tres títulos por Disney+ (Mulán, Raya y el Último Dragón y Soul).

El cambio para Black Widow significa que Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, también de Marvel, que estaba programada para estrenar a principios de julio, se aplazará ahora hasta el 3 de septiembre. Se espera que su lanzamiento sea tradicional y no en conjunto con la plataforma de streaming.

Sin embargo, pese a la reorientación masiva en su calendario, Disney no planea deshacerse por completo de los cines. En el anuncio, otros títulos más pequeños también cambiaron su fecha de salida, hasta el momento, únicamente en la pantalla grande, incluidos Free Guy (13 de agosto), The King's Man (22 de diciembre), Deep Water (14 de enero de 2022) y Death on the Nile (11 de febrero de 2022).

De momento, se desconoce cómo afrontará Disney los estrenos a partir de otoño.

WARNER BROS. RETOMARÁ LOS CINES

El anuncio de Disney llega horas después de conocerse que Warner Bros. dará exclusividad de nuevo a las salas de cine una vez que se regrese completamente a la normalidad tras la pandemia, prevista para 2022.

El estudio causó un gran alboroto en Hollywood al anunciar que en 2021 todas sus películas se estrenarán al mismo tiempo en salas y en la plataforma HBO Max.

Sin embargo, la compañía aseguró que a partir del año que viene los cines tendrán 45 días de exclusividad en las salas antes de desembarcar en el mercado digital. Hasta la crisis del coronavirus, el plazo habitual era de 90 días.