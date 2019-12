Declaraciones de 'las Saras' en TV que reavivarán el escándalo

Hace casi tres meses que murió José José y con él se desquebrajó también una familia que nunca estuvo totalmente cimentada, los hijos mayores del artista tomaron distancia de Sarita, la hasta ahora heredera universal que cuido o no, al Príncipe de la Canción.

La filtración de la llamada donde Sara Sosa avisa del deceso del cantante a su hermanastro José Joel salió a la luz hace unos días y aunque el primogénito del cantante de 71 años había dicho entre líneas que dicha conversación podría salir a la luz en cualquier momento, fue el programa digital Chamonic el que, en primicia, expuso la atropellada conversación que tuvieron los tres hijos del Príncipe de la canción al enterarse de que había fallecido.

Ahí, un dejo seco, rozando en lo grosero por parte de los que debían ser el legado vivo de José José dejaban entrever una fractura total, ahora que lo que lo único que los unía ya no iba a estar jamás.

Diciembre se acaba y a días de la primera navidad sin José José, Sarita Sosa junto a su madre, Sara Salazar y su esposo Yimmy, estuvieron en un especial de televisión bajo la cadena Telemundo, llamado “Navidades de José José”.

Ahí, Sarita habló por primera vez de la lejanía que tiene todos los hermanos de José José y si es que ella, pudiera dar su brazo a torcer para arreglar esa lejanía: “Yo los amo, ellos saben que yo siempre voy a estar aquí para ellos, siempre les voy a desear lo mejor... hay situaciones que se tienen que arreglar, pero todo en su momento, ahora todo está muy reciente. Obviamente no es que yo no los perdone, todos cometemos errores, yo los perdono, hay cosas que pasan”.

Respecto a la decisión de Sarita Sosa, de no acompañar el cuerpo de su padre José José hacia la Ciudad de México, la hija del Príncipe de la Canción fue tajante: “La gente habla mucho y hay mucha gente resentida, todo el mundo se puso muy emocional y apuntó dedos en algo que ni siquiera saben lo que pasó”.

El conductor de la emisión, Rodner Figueroa le preguntó de manera frontal si había sido por miedo que la hija menor del cantante no pisó suelo azteca, Sarita respiro, enderezó la espalda y dijo: “Una cosa que me enseñó mi papá es nunca tenerle miedo a nada ni a nadie” ante la insistencia del comunicador, Sarita, de nuevo, respondió: “Es algo que tengo que hacer, en su momento por mi papá, pero todo es en tiempo de Dios”, dispuso sería dejando claro que en su carrera musical comprende que México es un lugar importante para establecer su carrera.

Sarita Sosa establece que, al momento de la muerte de su padre, José José, si tenía la intención de viajar a México, pero, ante la premura se dieron razones claras: “Por muchas razones, primero que nada, yo tengo a mi mamá aquí y también a mi hija, todo fue rápido y a la misma vez, yo no podía dejarlas solas”, respondió sincera al referir el mayor motivo que la tuvo en miami.

La hija menor de José José también fue cuestionada respecto a que sus hermanos mayores siguen haciendo eventos y presentaciones con las canciones de su papá, Sarita, lo toma con calma y responde que a ella le parece muy bien, pues ahora más que nunca hay que mantener la presencia y canciones de su padre más vivas que nunca.

Sara Salazar, por su parte, aunque no procura dar entrevistas luego de su derrame cerebral, atendió las preguntas de Rodner Figueroa, quien le preguntó de manera frontal si estaba de acuerdo con que gran parte del público al día de hoy odiara a su hija Sarita. “Me dio mucha pena que la gente creyera noticias falsas, el más bello regalo que me dejó mi esposo es mi hija”, comentó haciendo un esfuerzo por responder con calma.

Al final la viuda de José José también sorprendió al revelar que, por sus venas, corre sangre mexicana y que no entiende como es que los mexicanos no pueden respetarla como a sus propias familias, y es que si algo tienen los mexicanos es que respetan profundamente a la muerte y, para ellos, la muerte del gran cantante, José José, no se respetó.





