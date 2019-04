Declaran abogados a Pablo Lyle como un indigente

A pesar de que Pablo Lyle no asistió al juzgado en Miami para la cita que tenía programada este miércoles, sus abogados acudieron al lugar para declararlo indigente, es decir, que no tiene solvencia económica para pagar una indemnización, según el programa Suelta la Sopa.



De acuerdo a los conductores de la emisión, aunque este procedimiento se lleva a cabo cuando una persona no tiene ingresos ni siquiera para pagar a un abogado, la defensa de Pablo lo hizo de esta forma a pesar de que contraste con los servicios que le brindan, pues se sabe que los abogados de Lyle son de los más costos y prestigiosos de Miami.



Por su parte, la viuda de Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de 63 años que perdió la vida días después de recibir un puñetazo del actor, exigió justicia para su marido. “Yo lo único que pido es la justicia nada más, me siento muy mal, yo no sé vivir ahora sin él”, declaró en pleno funeral.





Fuente: www.elimparcial.com